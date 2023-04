NBA Playoffs 2023: Alle Serien, Matchups, TV, Kalender, Termine, Livestream

Die ersten Matchups für die Playoffs stehen! Hier gibt es den Überblick mit allen Serien, allen Duellen und allen Terminen für die anstehende Postseason.

Die Celtics werden dagegen schon etwas früher Klarheit haben. Sie treffen auf den Sieger aus dem ersten Play-In-Match zwischen Miami und Atlanta. Somit könnte es bereits in Runde eins zum Re-Match der letztjährigen Conference Finals zwischen Boston und Miami kommen. In der Regular Season gewannen beide Teams je zwei Spiele.

In der Regular Season besiegten die Sixers Brooklyn dreimal, zumindest einmal war für die Nets auch Kevin Durant im Einsatz. Inzwischen sieht dieses Nets-Team natürlich ganz anders aus, weswegen Philadelphia als klarer Favorit in diese Serie geht.

© getty

(4) Cleveland Cavaliers vs. (5) New York Knicks

Zwischen den Cavs und Knicks ist es dagegen deutlich enger, während der Saison gewann New York drei von vier Vergleichen, zuletzt sogar Ende März in Cleveland (130:116). In dieser Partie fehlte den Knicks bereits Julius Randle. Es ist völlig unklar, ob der All-Star zu Beginn der ersten Runde wieder fit ist. Derzeit laboriert der Forward an einer Knöchelverletzung.

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts 1 16. April 0 Uhr Cleveland Cavaliers New York Knicks 2 tba tba Cleveland Cavaliers New York Knicks 3 tba tba New York Knicks Cleveland Cavaliers 4 tba tba New York Knicks Cleveland Cavaliers 5* tba tba Cleveland Cavaliers New York Knicks 6* tba tba New York Knicks Cleveland Cavaliers 7* tba tba Cleveland Cavaliers New York Knicks

* falls benötigt