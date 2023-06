NBA Finals: Miami Heat schlagen zurück! 41 Punkte von Nikola Jokic reichen Denver Nuggets nicht

Die Miami Heat haben die NBA Finals ausgeglichen. In Spiel 2 setzen sich die Heat bei den Denver Nuggets mit 111:108 durch. Der mögliche Dreier zum Ausgleich von Jamal Murray war zu kurz.

Duncan Robinson erzielte jeden seiner 10 Punkte im vierten Viertel, während Max Strus (14) seine vier Dreier in den ersten zwölf Minuten netzte. Bei Denver ging dagegen offensiv nur sehr wenig, sieht man einmal von Nikola Jokic ab. Der Serbe markierte 41 Punkte (16/28 FG), hatte aber mehr Turnover als Assists (5:4). Jamal Murray (18, 7/15, 10 Assists) legte ein Double-Double auf, konnte aber nicht an seine Leistung aus Spiel 1 anknüpfen. Zweistellig scorten ansonsten nur noch Aaron Gordon (12, 7 Boards) und Bruce Brown (11).

Die Heat glichen die Serie mit einem bärenstarken vierten Viertel aus, welches sie mit 36:25 gewannen. Fünf Spieler der Gäste punkteten zweistellig, wobei Gabe Vincent (23, 8/12 FG) der Topscorer war. Jimmy Butler (21, 7/19, 9 Assists) trat vor allem als Spielmacher auf und schloss nur äußerst selten in Ringnähe ab. Bam Adebayo steuerte 21 Zähler und 9 Rebounds zum Sieg bei und verwandelte in der Crunchtime zwei wichtige Freiwürfe.

© getty

Nuggets vs. Heat: Miami siegt dank starkem Schlussspurt

Miami brachte wie vermutet Kevin Love für Caleb Martin in die Starting Five und erwischte umgehend den besseren Start. Max Strus (0/9 3P in Spiel 1) verwandelte im ersten Viertel vier Dreier und half mit, dass die Heat mit bis zu 11 Zählern führten. Denver fehlte dagegen der Zug. Schnell hatten die Gastgeber vier Turnover angesammelt, dazu fielen die Würfe nicht. Jokic erkannte dies und nahm sich der Sache selbst an. Dank 11 Punkten (5/9 FG) des Jokers waren die Nuggets zum Ende des Abschnitts wieder auf -3 dran (26:23 Heat).

Diese Führung war aber schnell Geschichte, da die Bank der Nuggets die Dynamik des Spiels veränderte. Innerhalb von gut vier Minuten legten die Gastgeber ohne Jokic einen 21:6-Lauf hin, dabei traf Denver vier Dreier am Stück. Die Heat fingen sich aber, sie forcierten Turnover und versenkten weiter ihre Distanzwürfe. Vor allem Vincent hielt die Gäste im Ziel, während von Butler erneut wenig kam. So konnten die Heat damit leben, dass sie zur Pause nur mit 51:57 hinten lagen.

Miami gelang es weiterhin mit den Startern, Denver den Rhythmus zu nehmen. Es gab viele Deflections, die Nuggets brauchten lange, um in ihre Offense zu kommen. In Jokic hatten sie aber immer einen Notfallplan, da Miami vermied, den Joker zu doppeln. Als dann Adebayo auf die Bank ging, lief alles über Jokic, der einen persönlichen 9:2-Lauf hinlegte (insgesamt 18 PTS im Abschnitt) und dafür sorgte, dass Denver einen 83:75-Vorsprung in den Schlussabschnitt mitnahm.

Diesmal machten es die Reservisten der Heat besser, vor allem Robinson. Der erzielte 10 Zähler bei einem schnellen 13:2-Lauf der Gäste, dazu war Miami schnell im Bonus. Die Heat nahmen mit der Zone Denver komplett den Rhythmus und trafen auf der Gegenseite weiter ihre Jumper. Die Führung wuchs auf +12 an, bevor Aaron Gordon und Murray von Downtown den Rückstand halbierten. Ein weiterer Murray-Dreier brachte Denver noch näher heran. Das war es dann aber auch. Die Nuggets bekamen zwar noch einmal einen Stop, doch der mögliche Dreier von Murray zum Ausgleich war etwas zu kurz, sodass Miami überlebte und die Serie ausglich. Spiel 3 der Serie findet in der Nacht auf Donnerstag um 2.30 Uhr in Miami statt.