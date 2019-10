NBA LIVESTREAM-Programm auf DAZN und SPOX: Wo kann ich live NBA-Spiele sehen?

Die Regular Season 2019/20 steht in den Startlöchern. Wie schon in den vergangenen Jahren wird SPOX an jedem Sonntag zur besten Sendezeit ein Spiel im LIVESTREAM FOR FREE zeigen, auf DAZN könnt Ihr ein noch wesentlich größeres Basketball-Programm erleben - hier kommt die komplette Übersicht für dieses Kalenderjahr!

Los geht die neue Spielzeit in der besten Basketball-Liga der Welt in diesem Jahr in der Nacht vom 22. auf den 23. Oktober. Die neue Saison verspricht eine Menge Spannung, nachdem in der Free Agency 2019 kein Stein auf dem anderen blieb.

Kann Kawhi Leonard die Clippers zum Titel führen? Setzen sich die Bucks und Giannis Antetokounmpo im Osten die Krone auf? Und was machen die Lakers um LeBron James und Anthony Davis? Das sind nur einige der spannenden Fragen 2019/20, das Titelrennen scheint so offen wie selten zuvor. Auch die Dallas Mavericks mit Luka Doncic und Maxi Kleber wollen für Furore sorgen.

Wie schon in den vergangenen Jahren wird SPOX dabei weiterhin jede Woche Sonntag zur besten Sendezeit einen kostenlosen NBA-Livestream zeigen. Dazu gibt es bei DAZN ein massives Programm in der Regular Season und in den Playoffs - allein während der Regular Season zeigt der Streaming-Dienst 189 Spiele!

Auch die Playoffs sind bei DAZN selbstverständlich wieder im Programm, unter anderem mit den kompletten Conference Finals und Finals. Und das auf jeder Plattform - egal ob Smart TV, PC, Smartphone, Tablet oder auf der Konsole!

Livestream NBA: Spiele auf DAZN und SPOX

Oktober

Datum Uhrzeit Spiel Kommentatoren Übertragung 23. Oktober 2 Uhr Raptors - Pelicans Lukas Schönmüller/Seb Dumitru DAZN 23. Oktober 4.30 Uhr Clippers - Lakers Freddy Harder/Alex Vogel DAZN 24. Oktober 1.30 Uhr Sixers - Celtics Stefan Koch/Seb Dumitru DAZN 25. Oktober 4.30 Uhr Warriors - Clippers Freddy Harder/Alex Vogel DAZN 26. Oktober 4.30 Uhr Lakers - Jazz Christoph Stadtler/Alex Vogel DAZN 26. Oktober 23 Uhr Bucks - Heat Freddy Harder/Dre Voigt DAZN 27. Oktober 20.30 Uhr Thunder - Warriors Lukas Schönmüller/Dre Voigt SPOX / DAZN 29. Oktober 1 Uhr Rockets - Thunder Stefan Koch/Dre Voigt DAZN 30. Oktober 2 Uhr Nuggets - Mavericks Flo Pertsch DAZN 31. Oktober 0.30 Uhr Celtics - Bucks Alex Schlüter/Demond Greene DAZN

November

Datum Uhrzeit Spiel Kommentatoren Übertragung 1. November 3.30 Uhr Clippers - Spurs Freddy Harder/Seb Dumitru DAZN 2. November 0 Uhr Nets - Rockets Christoph Stadtler/Seb Dumitru DAZN 2. November 22 Uhr Thunder - Pelicans Christoph Stadtler/Demond Greene DAZN 3. November 23 Uhr Pacers - Bulls tba SPOX / DAZN 4. November 3 Uhr Clippers - Jazz tba DAZN 5. November 1.30 Uhr Nets - Pelicans tba DAZN 6. November 2 Uhr Bulls - Lakers tba DAZN 7. November 1.30 Uhr Rockets - Warriors tba DAZN 8. November 4.30 Uhr Clippers - Trail Blazers tba DAZN 9. November 3 Uhr Nuggets - Sixers tba DAZN 9. November 23 Uhr Spurs - Celtics tba DAZN 10. November 21.30 Uhr Timberwolves - Nuggets tba SPOX / DAZN 13. November 3 Uhr Jazz - Nets tba DAZN 14. November 4 Uhr Lakers -Warriors tba DAZN 15. November 2 Uhr Knicks - Mavericks tba DAZN 16. November 4 Uhr Warriors - Celtics tba DAZN 17. November 0 Uhr Bulls - Nets tba DAZN 17. November 21.30 Uhr Kings - Celtics tba SPOX / DAZN 19. November 1.30 Uhr Nets - Pacers tba DAZN 20. November 2 Uhr Pelicans - Trail Blazers tba DAZN 21. November 1.30 Uhr Mavericks - Warriors tba DAZN 22. November 2 Uhr Bucks - Trail Blazers tba DAZN 23. November 4.30 Uhr Clippers - Rockets tba DAZN 23. November 23 Uhr Timberwolves - Suns tba DAZN 24. November 21.30 Uhr Rockets - Mavericks tba SPOX / DAZN 25. November 0 Uhr Knicks - Nets tba DAZN 26. November 2 Uhr Bucks - Jazz tba DAZN 27. November 2.30 Uhr Mavericks - Clippers tba DAZN 28. November 3.30 Uhr Pelicans - Lakers tba DAZN 29. November 18 Uhr Nets - Celtics tba DAZN 30. November 23 Uhr Kings - Nuggets tba DAZN

Dezember

Datum Uhrzeit Spiel Kommentatoren Übertragung 1. Dezember 22 Uhr Lakers - Mavericks tba SPOX / DAZN 2. Dezember 4.30 Uhr Clippers - Wizards tba DAZN 3. Dezember 1 Uhr Sixers - Jazz tba DAZN 4. Dezember 3 Uhr Nuggets - Lakers tba DAZN 5. Dezember 3 Uhr Jazz - Lakers tba DAZN 6. Dezember 1.30 Uhr Raptors - Rockets tba DAZN 7. Dezember 2 Uhr Celtics - Nuggets tba DAZN 7. Dezember 20 Uhr Mavericks - Pelicans tba DAZN 8. Dezember 21 Uhr Nets - Nuggets tba SPOX / DAZN 9. Dezember 0 Uhr Sixers - Raptors tba DAZN 10. Dezember 1 Uhr Pacers - Clippers tba DAZN 11. Dezember 1 Uhr Sixers - Nuggets tba DAZN 12. Dezember 1 Uhr Raptors - Clippers tba DAZN 13. Dezember 2 Uhr Celtics - Sixers tba DAZN 14. Dezember 2 Uhr Heat - Lakers tba DAZN 14. Dezember 23 Uhr Suns - Spurs tba DAZN 15. Dezember 21.30 Uhr Pelicans - Magic tba SPOX / DAZN 16. Dezember 0 Uhr Nets - Sixers tba DAZN 17. Dezember 2 Uhr Bucks - Mavericks tba DAZN 18. Dezember 2 Uhr Pelicans - Nets tba DAZN 19. Dezember 1.30 Uhr Sixers - Heat tba DAZN 20. Dezember 2 Uhr Bucks - Lakers tba DAZN 21. Dezember 2 Uhr Sixers - Mavericks tba DAZN 21. Dezember 23 Uhr Hornets - Jazz tba DAZN 22. Dezember 21.30 Uhr Raptors - Mavericks tba SPOX / DAZN 23. Dezember 1.30 Uhr Thunder - Clippers tba DAZN 24. Dezember 4.30 Uhr Warriors - Timberwolves tba DAZN 25. Dezember 18 Uhr Raptors - Celtics tba DAZN 25. Dezember 20.30 Uhr Sixers - Bucks tba DAZN 25. Dezember 23 Uhr Warriors - Rockets tba DAZN 26. Dezember 2 Uhr Lakers - Clippers tba DAZN 27. Dezember 2 Uhr Nets - Knicks tba DAZN 28. Dezember 1.30 Uhr Hawks - Bucks tba DAZN 28. Dezember 23 Uhr Nuggets - Grizzlies tba DAZN 30. Dezember 0 Uhr Raptors - Thunder tba SPOX / DAZN 30. Dezember 3.30 Uhr Lakers - Mavericks tba DAZN 31. Dezember 21 Uhr Pacers - Sixers tba DAZN

Was ist DAZN?

DAZN ist eine Multisport-Streaming-Plattform. Neben den großen US-Ligen NFL, NBA, MLB und NHL sind auf DAZN auch zahlreiche internationale Fußballspiele, unter anderem aus der Bundesliga, Champions League, der Primera Division, der Serie A oder auch der WM-Qualifikation zu sehen. Auch die Highlights aller Bundesliga-Spiele sind nur wenige Minuten nach dem Abpfiff abrufbar.

Nach einem gratis Probemonat kostet der Streamingdienst 11,99 Euro im Monat. Das Jahres-Abo gibt es bereits für 119,99 Euro.