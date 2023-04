NBA: Kampf um die Playoffs im Liveticker: Lakers, Warriors oder beide? Wer schnappt sich die letzten Playoff-Tickets im Westen

Der letzte Spieltag der NBA steht und im Westen sind noch zwei direkte Playoff-Tickets zu vergeben. Wir begleiten das Geschehen der entscheidenden Spiele rund um die Los Angeles Lakers und Golden State Warriors im Liveticker ab 21 Uhr.

© getty

Vor Beginn: Pikant, New Orleans tritt in Minnesota an, ein echtes Killer-Matchup. Überhaupt ist New Orleans der Joker in der Tabelle, weil die Pelicans mit einem Sieg sogar noch auf Platz fünf springen könnten. Wie das möglich ist? Hier gibt es die Antworten.

Und für den Überblick hier auch noch die relevanten Paarungen des Abends, welche alle um 21.30 Uhr starten:

Los Angeles Lakers vs. Utah Jazz

Portland Trail Blazers vs. Golden State Warriors

Minnesota Timberwolves vs. New Orleans Pelicans

Phoenix Suns vs. L.A. Clippers

Neben Wolves-Pels liegt der Fokus auf Suns-Clippers. Phoenix wird zwar seine Starter schonen, gleichzeitig haben die Clippers in den vergangenen Jahren gezeigt, dass sie gerne am letzten Spieltag die Tabelle manipulieren. Mit einer Pleite der Clippers könnte man ein Wiedersehen in der ersten Runde vermeiden, gleichzeitig läuft das Team von Coach Ty Lue dann Gefahr, ins Play-In abzurutschen. Wird spannend.

Vor Beginn: Um was geht es heute noch? Ganz einfach. Die Plätze 5 bis 9 im Westen sind noch zu haben bzw. ist noch nicht klar, in welcher Reihenfolge diese vergeben werden. Hier mal der Blick auf die Tabelle im Westen:

Platz Team Bilanz Rückstand 5 L.A. Clippers 43-38 - 6 Golden State Warriors 43-38 0 7 Los Angeles Lakers 42-39 1 8 New Orleans Pelicans 42-39 1 9 Minnesota Timberwolves 41-40 2 10 Oklahoma City Thunder 39-42 4

Vor Beginn: Wir haben es fast geschafft. Spieltag Nummer 158 und damit der letzte der Regular Season steht an. Im Osten ist von 1 bis 10 zwar schon alles klar, doch im Westen haben wir noch vier Partien, welche die Standings noch einmal ordentlich durchschütteln könnten. Übrigens: DAZN zeigt den letzten Spieltag in einer Konferenz, auch dort verpasst ihr nichts.