NBA Playoffs: Denver Nuggets dominieren dank überragendem Nikola Jokic und schicken Phoenix Suns in den Urlaub

Die Denver Nuggets beenden mit einer dominanten Vorstellung die Saison der ambitionierten Phoenix Suns. Das Team aus Arizona konnte Superstar Nikola Jokic nichts entgegensetzen und verlor das Spiel mit 100:125 und die Serie mit 2-4.

Phoenix Suns (W4) - Denver Nuggets (W1) 100:125 (BOXSCORE), Serie: 2-4

Durch den Ausfall von Chris Paul fehlte dem Spiel der Suns die Struktur und eine ordnende Hand. Auch der Ausfall des viel kritisierten Deandre Ayton machte sich bemerkbar. So konnte sich der Nikola Jokic nach Belieben austoben (32 Punkte, 10 Rebounds, 12 Assists). Devin Booker schaffte es nicht, an seine Fabelleistungen anzuknüpfen (12 Punkte, 4/13 FG). Kevin Durant traf erst als das Spiel längst entschieden war (23 Punkte, 4 Turnovers).

Hilfe bekam Jokic von Jamal Murray (26 Punkte) und Kentavious Caldwell-Pope (21 Punkte). Bei den Suns konnte nur noch Paul-Ersatz Cameron Payne mit 31 Punkten auf sich aufmerksam machen (12/16 FG, 7/9 Dreier).

Das Spiel begann mit 8 Führungswechseln in den ersten 9 Minuten sehr vielversprechend. Dann kam Denver in einen Lauf. Angeführt von Nikola Jokic ging das erste Viertel mit 44:26 deutlich an die Nuggets. Die Suns konnten kaum Stops generieren, dazu traf Durant überhaupt nichts (0/7).

NBA Playoffs: Jokic lässt nicht locker - Suns mit einfachen Ballverlusten

Die Halle in Phoenix wurde sehr schnell sehr ruhig. Cameron Payne versuchte mit Triplen dagegenzuhalten, aber mit Murray (5/8 FG) und Caldwell-Pope (7/9) hatte Denver viel mehr Firepower, da auch Booker (4/12 FG) nur schwer in das Spiel fand. Durant blieb weiter blass und Jokic (10/12 FG) ließ derweil nicht locker und so baute Denver die Führung auf 30 Punkte aus.

Die Nuggets legten den Schongang ein. Das schmeckte Coach Mike Malone aber überhaupt nicht. Der heisere Trainer redete energisch auf seine Mannen ein. "Lasst es uns heute beenden", forderte Malone. Die Suns halfen mit vermeidbaren Ballverlusten fleißig mit. Kevin Durant suchte immer wieder Landale statt den eigenen Abschluss, so wurde der Abstand nicht kleiner.

Im vierten Viertel verwaltete Denver die Führung souverän. Die Suns ergaben sich ihrem Schicksal, auch wenn Durant noch ein paar Würfe traf und die eigene Statistik aufhübschte. Der Slim Reaper und Devin Booker durften dann aber auch schnell auf der Bank Platz nehmen.

NBA Playoffs: Die Stats-Leader bei Suns vs. Nuggets

Kategorie Suns Nuggets Punkte Cameron Payne (31) Nikola Jokic (32) Rebounds Shamet, Payne (je 6) Nikola Jokic (10) Assists Devin Booker (8) Nikola Jokic (12) Steals Booker, Craig, Lee (je 1) Jamal Murray (4) Blocks Durant, Landale, Booker, Payne, Biyombo (je 1) Jokic, Caldwell-Pope, Brown (je 1)