NBA Playoffs: Vorentscheidung! Nuggets ringen Lakers nieder und stehen kurz vor dem Sweep

So steht es in der Serie nun 0–3 aus Sicht von Los Angeles. Die Historie spricht selbstverständlich gegen die Kalifornier, weiterhin hat noch kein NBA-Team in der langen Playoff-Geschichte ein Reverse-Sweep auf das Parkett gebracht. Mit Gordon (29), Jokic (24), Murray (22) und Michael Porter Jr. (20) erzielten gleich vier Spieler mehr als 20 Punkte für die Nuggets, das der amtierende Champion sich diese Führung noch nehmen lässt, ist beinahe unmöglich.

In den letzten elf Spielen gegen die Lakers ging Denver elfmal als Sieger vom Feld, es riecht nach dem zweiten Sweep gegen L.A. in Folge. In der Nacht von Samstag auf Sonntag (2.30 Uhr) geht es weiter, es ist die letzte Chance für James, Davis und Co. Mehr als eine theoretische Hoffnung ist das allerdings nicht. Ähnlich sehen das auch die Experten von TNT: