NBA Playoffs: Steph Curry und Co. dominieren Spiel 2 gegen die Los Angeles Lakers - Golden State Warriors gleichen Serie zum 1-1 aus

Die Golden State Warriors haben Spiel 2 der Western Conference Semifinals deutlich mit 127:100 gegen die Los Angeles Lakers gewonnen und damit in der Playoff-Serie zum 1-1 ausgeglichen. Dabei glänzte das Star-Trio der Dubs wie zu besten Zeiten.

Klay Thompson schoss nach mehreren schwachen Spielen diesmal die Lichter aus (8/11 3FG) und war mit 30 Punkten Topscorer der Partie. Stephen Curry glänzte als Spielmacher (20 Punkte, 12 Assists), Allzweckwaffe Draymond Green als Allzweckwaffe - er verpasste knapp ein Triple-Double (11 Punkte, 11 Rebounds, 9 Assists).

Auf der Gegenseite war LeBron James bester Scorer (23 Punkte, 21 davon in Halbzeit 1), Rui Hachimura markierte von der Bank kommend 21 Zähler. Anthony Davis wusste nach seinem überragenden Spiel 1 diesmal nicht zu überzeugen (11 Punkte, 7 Rebounds).

Nach gutem Start gaben die Lakers die Viertel 2 und 3 jeweils deutlich ab und lagen zwölf Minuten vor dem Ende mit 80:110 zurück. So verkam das Schlussviertel zur Garbage Time, die Stars durften sich schon einmal für Spiel 3 schonen. Dieses findet in der Nacht auf Sonntag (2.30 Uhr) in Los Angeles statt.

Steve Kerr reagierte auf Spiel 1 und stellte JaMychal Green für den kränkelnden Kevon Looney in die Starting Five. Das sorgte zum einen für mehr Shooting auf dem Court, zum anderen zog es die beiden Lakers-Bigs unter dem Korb auseinander. Das machte sich früh bezahlt: Green erzielte 5 der ersten 12 Warriors-Punkte.

Die Lakers richteten ihre Defensive umgekehrt noch stärker auf Curry aus, mit Full-Court-Defense und konstantem Trapping beim Pick-and-Roll. Steph hatte aber keine Probleme damit, den Spielmacher zu geben und verhalf mit Pässen aus dem Pick-and-Roll entweder zu leichten Punkten oder schickte Draymond Green in klassischer Warriors-Manier ins 4-gegen-3.

Warriors vs. Lakers: Dubs schießen im dritten Viertel die Lichter aus

Dennoch führten die Lakers nach dem ersten Viertel mit 7, weil sie zur Abwechslung mal von der Dreierlinie gut zielten: 5/8, je zwei davon von LeBron und Hachimura. Aber dafür kam Davis diesmal nur schwer ins Spiel und die Lakers nicht an die Freiwurflinie.

Als Davis im zweiten Spielabschnitt pausierte, machten die Warriors ihren Rückstand schnell wieder wett. Immer öfter fiel jetzt bei den Warriors der Dreier, nach Triples von Andrew Wiggins und Thompson führten die Dubs mit 6. Hachimura traf zwar seinerseits wieder doppelt von Downtown, auch LeBron verwandelte einen irren Buzzer-Beater mit Brett, aber nach einer erfolgreichen Challenge von Kerr und Freiwürfen führte Golden State erstmals mit 10. Auch ein 3. Foul gegen Curry wurde schadlos überstanden, mit 67:56 ging es in die Pause.

Im dritten Viertel stellten die Warriors mit einem Dreierregen die Weichen endgültig auf Sieg: Thompson, Wiggins, JaMychal Green und erneut Klay schweißten ohne Fehlwurf Dreier durch die Reuse, beim Stand von 64:82 nahm Darvin Ham die Auszeit.

Die Warriors blieben von draußen heiß und bauten ihren Vorsprung aus, Aufregung gab es in diesem Viertel nur noch zweimal: als die Referees ein potenzielles Flagrant Foul von Schröder überprüften - er griff Draymond bei seinem Weg um den Pick ans Knie - und als sich LeBron ein technisches Foul abholte. Zu diesem Zeitpunkt stand es 106:78, das Spiel war entschieden.

Mit 30 Punkten Vorsprung gingen die Warriors ins Schlussviertel. Ham warf direkt das Handtuch und schickte seine Bankspieler aufs Parkett. Kerr zog nach einem Vierpunktspiel von Curry wenige Minuten später nach.

Die wichtigsten Statistiken

Golden State Warriors (W6) - Los Angeles Lakers (W7) 127:100 (BOXSCORE), Serie: 1-1

Zum 16. Mal in Folge gewann in den Playoffs das Team Spiel 2, welches Spiel 1 daheim verloren hatte.

Golden State war diesmal an den Brettern stärker (55:40) und hielt bei den Freiwürfen mit (16:17). Von Downtown trafen sie mehr als doppelt so häufig wie die Lakers (21:10).

Die Warriors gewannen das zweite Viertel mit 41:23 und das dritte Viertel mit 43:24. Macht in den beiden mittleren Spielabschnitten zusammengenommen 84:47. Zuvor hatten die Warriors in diesen Playoffs noch kein 40-Punkte-Viertel verbucht.

LeBron James stand vor der Partie bei 9/49 von der Dreierlinie. Diesmal fiel der Wurf von außen endlich wieder: Seine ersten beiden Dreier fanden ihr Ziel, er beendete das Spiel dann mit ordentlichen 3/8.

Warriors vs. Lakers: Die Stimmen zum Spiel

Klay Thompson (Warriors): "Ich wollte die Zuschauer zum Kochen bringen. Es macht immer Laune, wenn man gut trifft. Umso besser, wenn man dann auch noch gewinnt."

JaMychal Green (Warriors): "Ich habe auf diesen Augenblick gewartet. Ich wollte einfach zeigen, dass ich helfen kann. Sie sagen mir immer: Sei bereit, deine Zeit wird kommen."

LeBron James (Lakers): "Sie haben ihre Taktik angepasst. Wir wussten, dass sie das tun werden, das tun Champions eben."

Der Top des Spiels: Stephen Curry (Golden State Warriors)

Er war zwar nicht ganz so heiß wie Klay und dessen 8 Dreier, aber Steph war eindeutig wieder der wichtigste Spieler der Dubs. Die Lakers wollten ihn unbedingt zum Spielmacher machen - also glänzte er eben in dieser Rolle, mit 12 Assists und diversen "Hockey-Assists" auf Draymond. Allein seine Anwesenheit brachte JaMychal Green (15 Punkte) und Co. immer wieder offene Würfe. Und dann traf auch selbst noch hervorragend (7/12 FG).

Der Flop des Spiels: Austin Reaves (Los Angeles Lakers)

Hier könnte auch Anthony Davis stehen, von dem man ja gut und gern mehr erwarten kann als 11 Punkte und 7 Rebounds. Aber die Lakers sind mittlerweile eben auch auf Reaves im Backcourt angewiesen - und der 24-Jährige lieferte sein schwächstes Spiel der diesjährigen Postseason ab: 7 Punkte bei 3/11 aus dem Feld und 2 Turnover. Auch in der Defense sah er gegen Thompson diesmal keine Schnitte. Davis verteidigte immerhin gut (3 Blocks, 1 Steal).

NBA Playoffs: Die Stats-Leader bei Warriors vs. Lakers