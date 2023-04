NBA Playoffs: Phoenix Suns spielen Los Angeles Clippers schwindelig - Devin Booker dreht auf und beendet Durststrecke

Angeführt von einem überragenden Devin Booker haben die Phoenix Suns Spiel 2 der Playoff-Serie gegen die Los Angeles Clippers 123:109 gewonnen und damit die Ersrunden-Serie in der Western Conference ausgeglichen. Besonders ein Teilbereich des Spiels funktionierte dieses Mal klar besser als in Spiel 1.

Die Phoenix Suns haben sich für die Niederlage in Spiel 1 gegen die Los Angeles Clippers erfolgreich revanchiert und fahren nun mit einer ausgeglichenen Serie nach Südkalifornien. Booker war mit 38 Punkten (14/22) Topscorer, Kevin Durant steuerte 25 Zähler (10/19) zum Sieg bei. Chris Paul (16, 8 Assists) brachte die Partie in der Crunchtime nach Hause. Für die Gäste waren Kawhi Leonard (31, 11/20) und Russell Westbrook (28, 9/16) die besten Scorer.

Wie schon in Spiel 1 waren die Clippers einmal mehr der Aggressor zu Beginn des Spiels und spielten vor allem giftige Defense, erzwangen Turnovers und erzielten Punkte im Anschluss daran. Sie erarbeiteten sich entsprechend eine zwischenzeitliche 13-Punkte-Führung.

Konkret präsentieren sich die Clippers früh variabel, was ihre Zuordnungen betrifft und stellten sowohl Russell Westbrook als auch Kawhi Leonard gegen Kevin Durant, Kawhi allerdings spielte primär gegen DeAndre Ayton. Grundsätzlich taten sich die Hausherren schwer, offene Würfe zu finden.

Zum Ende der Halbzeit jedoch schwammen sich die Suns immer mehr frei und legten einen starken Schlussspurt dank schwieriger Punkte von Durant und einem Dreier zum 59:59-Ausgleich von Devin Booker mit 0,8 Sekunden vor der Pause hin.

NBA Playoffs: Suns drehen nach der Pause auf

Nach der Pause legten dann die Suns los wie die Feuerwehr und gingen erstmals seit der Anfangsphase nach einem 6:0-Run in Führung. Treibende Kraft für Phoenix wurde jetzt immer mehr Booker, der mit einem Steal und anschließendem Dunk nach Fastbreak gegen Ivica Zubac das Publikum endgültig erwachen ließ.

Booker drehte auf und erzielte letztlich 18 Punkte allein im dritten Viertel. Zudem versenkte er drei Dreier, was ihm in Spiel 1 noch gänzlich misslungen war.

Im vierten Viertel stellten die Suns mit einem weiteren 6:0-Run zum Start nach zwei Jumpern von Chris Paul nacheinander mit 11 Punkten Vorsprung ihre größte Führung im Spiel her. Und diese gaben sie dann auch nicht mehr her.

Die wichtigsten Statistiken

Phoenix Suns (W3) vs. Los Angeles Clippers (W6) 123:109 (BOXSCORE), Serie: 1-1

Ein großes Problem für die Suns in Spiel 1 war die schwache Wurfleistung aus Downtown. Nur 6 der 19 Dreierversuche saßen. Dieses Mal jedoch fielen die Dreier deutlich effizienter und waren ein wichtiger Grund für den Erfolg. Dieses Mal saßen 10-22 bei den Suns (Clippers: 11-30).

Stichwort Dreier: Devin Booker hatte zuletzt in drei Playoffspielen in Serie keinen einzigen Dreierversuch versenkt. Dieses Mal sah es besser aus mit 4-6 - drei davon im dritten Viertel, als er sein Team fast alleine auf die Siegerstraße brachte.

Die komplette Starting 5 der Suns scorte zweistellig, während das bei den Clippers nur drei der fünf Starter gelang.

© getty Devin Booker war der überragende Spieler für die Suns in Spiel 2 gegen die Clippers.

Der Star des Spiels: Devin Booker (Suns)

Devin Booker war nicht nur der Topscorer des Spiels, er war es auch, der die Suns zusammen mit Durant vor der Pause ins Spiel zurückbrachte - der Dreier kurz vor dem Buzzer war die Initialzündung, seine 18 Punkte im dritten Viertel dann der Katalysator für den Turnaround.

Der Flop des Spiels: Nicolas Batum (Clippers)

Nicolas Batum ist keineswegs ein verlässlicher Scorer. Doch in einem Spiel, in dem es darum geht, gerade von draußen für Gefahr zu sorgen, war der Franzose ein Totalausfall. Er nahm vier Dreier und vergab jeden einzelnen. In fast 20 Minuten Spielzeit blieb er als Starter ohne Punkte - er brachte es auch nur auf einen Rebound und einen Assist bei drei Fouls (-17 +/-).

Suns vs. Clippers: Die Stimmen zum Spiel

Monty Williams (Sund-Head-Coach) über Booker: "Wer er so ins Rollen kommt, dann zehrt das ganze Team davon. Ich wollte ihm eigentlich gegen Ende des dritten Viertels eine Pause geben und dachte mir: 'Noch ein Play, noch ein Play.' Aber dann hat er einfach weiter Würfe getroffen."

Ty Lue (Clippers-Head-Coach): "Ich fühle mich gut damit, wo wir stehen. Unsere Jungs werden weiter kämpfen. Wir denken, dass wir diese Serie gewinnen können. 100 Prozent der Schlacht ist der Glaube daran. Wir müssen ein paar Dinge aufräumen. Aber ich mag den Punkt, an dem wir stehen."

NBA Playoffs: Die Stats-Leader bei Suns vs. Clippers