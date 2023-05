NBA - New York Knicks: Starker Jalen Brunson hält die Miami Heat und Jimmy Butler auf

Die New York Knicks konnten dank eines starken Jalen Brunson ein Comeback der Miami Heat verhindern und ihre Saison am Leben erhalten. Die Hausherren gewannen im Big Apple mit 112:103 und verkürzen die Serie damit auf 2-3.

New York Knicks (E5) - Miami Heat (E8) 112:103 (BOXSCORE), Serie: 2-3

In der heißen Schlussphase konnte sich Quentin Grimes bei 6 Punkten Vorsprung nach einer vermeintlichen Verletzung den Ball von Butler klauen. Im Anschluss brachte RJ Barrett den Ball nicht rechtzeitig ins Feld und Bam Adebayo konnte per Dunk verkürzen. Nach Barrett-Freebies schafften es die Heat nicht mehr zu punkten. Stattdessen klaute Randle Kyle Lowry nach einem Robinson-Fehlwurf von der Linie den Ball und sorgte für die Entscheidung.

Die Heat waren dabei der gewohnt unangenehme Gegner. Trotz einer 19-Punkte-Führung der New Yorker, mit einem alles überragenden Jalen Brunson (38 Punkte, 9 Rebounds und 7 Assists) schaffte es das Team aus Florida, wieder in die Partie zu kommen. Miami profitierte dabei von einer starken Bank. Duncan Robinson streute 17 Punkte ein (5/10 Dreier). Jimmy Butler nahm nur 12 Würfe (ohne einen Dreier) für 19 Punkte, dafür fand Mr. Buckets seine Kameraden (9 Assists). Bam Adebayo kam auf 18 Punkte. Kyle Lowry hatte einen schwachen Abend (9 Punkte, 3/11 FG).

Brunson musste genauso wie Quentin Grimes die kompletten 48 Minuten gehen. Unterstützung gab es von Barrett (26 Punkte, 7 Rebounds, aber 4 Ballverluste) und Julius Randle, der nach einem schwachen Start noch ein richtig gutes Spiel machte (24 Punkte, 7/13 FG und 4/7 Dreier).

Das erste Viertel war ein absoluter Albtraum für die Knicks-Fans im Madison Square Garden. New York schaffte es gerade mal mickrige 14 Zähler auf das Anzeigeboard. Vor allem Randle wollte zu Beginn gar nichts gelingen (1/7 FG). Das ganze Team traf nur kalte 22,2 Prozent aus dem Feld. Miami gelang dank Max Strus (8 Punkte) und Jimmy Butler (6 Punkte) ein etwas besserer Start. Butler hängte Josh Hart auch noch sehr geschickt ein Flagrant Foul beim Dreier an - es war das dritte Foul von Hart. Es ging mit einem 10-Punkte-Polster in die Viertelpause.

NBA Playoffs - New York Knicks: Jalen Brunson zu heiß für Miami Heat

Die Knicks brauchten aber keine 3 Minuten im zweiten Viertel, um sich die Führung wieder zu sichern, es half, dass Butler eine Pause bekam. Angeführt von Brunson und Randle-Ersatz Obi Toppin stürmten die Hausherren zu einem 18:2-Run. Die Heat konterten mit einem eigenen 9:0-Lauf, Bam Adebayo war dabei die treibende Kraft - hinten wie vorne. Das Spiel blieb spannend und kein Team konnte sich vor der Pause einen großen Vorsprung erspielen. Highlight-Plays von Butler und Adebayo konterte Randle von der Dreierlinie zur 50:47-Halbzeitführung.

Im dritten Viertel konnten sich die Knicks dann etwas absetzen. Randle taute etwas auf, Brunson blieb heiß und R.J. Barrett stellte per Freiwurf auf 73:54 - die bis dahin höchste Führung. Die Heat konnten in dieser Phase gar nichts treffen. Gegen Ende des Viertels fing sich Miami aber wieder und konnte auch wegen der guten Übersicht Butlers den Rückstand auf 10 Punkte eindampfen.

Wenn jemand weiß, wie man Spiele eng hält, sind es die Miami Heat in dieser Saison. Duncan Robinson brachte mit zwei Triples einen wichtigen Beitrag von der Bank. Butler verteilte den Ball weiterhin gut. Die Knicks hielten aber einen knappen Vorsprung, weil Brunson alles gelingen wollte. Erik Spoelstra griff bei fünf Minuten auf der Uhr ganz tief in die Trickkiste: Mitchell Robinson sah sich dem Hack-a-Shaq ausgesetzt. Coach Tom Thibodeau reagierte und brachte Isaiah Hartenstein. Der Deutsche dunkte es mit einem netten Putback und läutete so die finale Phase ein. Bei der die Knicks sich vor dem Comeback der Heat noch retten konnten.

NBA Playoffs: Die Stats-Leader bei Knicks vs. Heat