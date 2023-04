NBA Playoffs: Trae Young erlegt Boston Celtics spät - Denver Nuggets erneut souverän gegen Minnesota Timberwolves

Die Atlanta Hawks und vor allem Trae Young haben in der Serie gegen die Boston Celtics ein Lebenszeichen gesendet und verkürzen auf 1-2. Die Denver Nuggets liefern dagegen in Minnesota eine weitere souveräne Vorstellung ab und brauchen nur noch einen Erfolg für den Einzug in die nächste Runde.

Die Defensiv-Leistung der Nuggets wurde an diesem Abend aber noch einmal deutlich von den New York Knicks getoppt.

© getty Atlanta Hawks (E7) - Boston Celtics (E2) 130:122 (BOXSCORE), Serie: 1-2 Die Hawks senden ein Lebenszeichen und verkürzen auf 1-2 dank teils absurdem Shotmaking in der Crunchtime. Sowohl Trae Young als auch Dejounte Murray versenkten in den letzten drei Minuten je einen eng verteidigten Dreier mit ablaufender Wurfuhr und ließen die Celtics so nicht mehr zurück ins Spiel kommen. Vor allem für Young war es Balsam auf die Seele, nachdem der Guard nach den ersten beiden Partien in Boston scharf kritisiert wurde.

Im Wohnzimmer drehte der Point Guard aber im vierten Viertel auf und markierte 15 seiner 32 Zähler in den letzten zwölf Minuten. Backcourt-Kollege Murray stand Trae in nichts nach, dazu überzeugten in Saddiq Bey (15, 5/7) und Bogdan Bogdanovic (15) gleich zwei Reservisten. Die beiden halfen auch mit, dass Atlanta nach schwachen Start endlich in die Partie fand. Die Celtics starteten nämlich brandheiß mit gleich neun verwandelten Dreiern im ersten Viertel, waren defensiv aber nicht so engagiert wie noch in Boston.

Mit einem 15:2-Lauf im zweiten Viertel kippte die Partie endgültig, in der Folge ließen die Celtics stets einem Rückstand hinterher. Eine Minute vor Schluss hatte Jayson Tatum noch mal die Chance auszugleichen, vergab jedoch aus der Distanz. Young machte auf der Gegenseite mit einem Floater sowie zwei Freiwürfen den Deckel drauf.

Als Team trafen die Hawks satte 56 Prozent aus dem Feld und dominierten die Bretter (57:38). So reichten den Celtics auch 21 verwandelte Distanzwürfe (Quote: 44 Prozent) nicht. Jaylen Brown (15) und Derrick White (11) hatten Foulprobleme, während Tatum (20, 9/22, 10 Rebounds) zeitweise mit seinem Wurf haderte. Marcus Smart (24, 8 Assists) traf fünf Dreier, Malcolm Brogdon legte von der Bank kommend 17 Zähler auf. NBA Playoffs: Die Stats-Leader bei Hawks vs. Celtics Kategorie Hawks Celtics Punkte Trae Young (32) Jayson Tatum (29) Rebounds Clint Capela (11) Jayson Tatum (10) Assists Trae Young (9) Marcus Smart (8) Steals 5 Spieler (je 1) Smart, Brown (je 3) Blocks Onyeka Okongwu (3) - New York Knicks (E5) - Cleveland Cavaliers (E4) 99:79 (SPIELBERICHT), Serie: 2-1