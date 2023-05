NBA Playoffs: Überragender Jayson Tatum führt Boston Celtics in die Conference Finals - Joel Embiid und James Harden tauchen für Sixers ab

Die Boston Celtics stehen erneut in den Conference Finals. In Spiel 7 setzten sich die Celtics dank einer Gala von Jayson Tatum souverän mit 112:88 gegen die Philadelphia 76ers durch. Bei denen enttäuschten Joel Embiid und James Harden auf ganzer Linie.

Bei den Celtics bekam Tatum Unterstützung von Jaylen Brown (25, 9/19), der im zweiten Viertel mit einigen starken Minuten für den Umschwung sorgte. Überragend war dazu Al Horford (6, 10 Rebounds, 3 Blocks), der Embiid keine leichten Punkte schenkte. Die Celtics treffen nun zum dritten Mal in vier Jahren in den Conference Finals auf die Miami Heat. Die Serie startet in der Nacht auf Donnerstag um 2.30 Uhr deutscher Zeit.

Embiid war auch offensiv kaum ein Faktor und beendete das Spiel mit mageren 15 Punkten (5/18) sowie 6 Rebounds. Fast noch schlimmer war die Performance von James Harden, der mal wieder in einem wichtigen Playoff-Spiel abtauchte. 9 Punkte (3/11), 7 Assists und 5 Turnover in 41 Minuten waren viel zu wenig. Bester Scorer der Gäste war noch Tobias Harris (19, 7/13).

Jayson Tatum lässt Joel Embiid alt aussehen

Seit Spiel 3 hatte Tatum im ersten Viertel kein Field Goal mehr erzielt, das änderte sich diesmal schnell. Der Forward sammelte in den ersten zwölf Minuten 11 Zähler und matchte damit P.J. Tucker. Der Ex-Bamberger versenkte tatsächlich drei Dreier und kaschierte so den schwachen Start von Harden und Embiid. Der Kameruner übernahm dann mehr Ballhandling-Aufgaben und scorte leicht. Philly legte einen 14:4-Run hin und führte mit 29:23, nachdem der erste Ansturm überstanden war.

Der Vorsprung wuchs auf +9 an, doch die Partie kippte, nachdem Harden ein Flagrant Foul für einen Ellenbogenschlag gegen Brown kassierte. Philly blieb über drei Minuten ohne Punkte, stattdessen brachte Horford die Gastgeber von Downtown in Front. Und auch Tatum legte mit einigen schönen Drives nach, während für die Sixers Embiid auftaute, auch weil Boston nun Smart gegen ihn stellte. Die Show gehörte dennoch Tatum (schon 25 Zähler), der mit einem Stepback-Dreier dafür sorgte, dass Boston eine 55:52-Führung in die Pause mitnahm.

Und Tatum machte auch so weiter. Dabei ließ er Embiid nach Switches einige Mal sehr schlecht aussehen und erzielte 10 Zähler beim 12:6-Run der Gastgeber. Es waren schlimme Minuten von Embiid, der auch von Horford abgeräumt wurde, während Tatum einen weiteren Dreier durch die Reuse schweißte. Von den Gästen kam dagegen nichts mehr. Harden kam überhaupt nicht zum Zug, Turnover kamen auch hinzu. Philly blieb 6:23 Minuten ohne Punkt, Boston machte in diesem Zeitraum 18. Das Viertel ging mit 33:10 an die Celtics, es stand auf einmal 88:62.

Die Sache war gelaufen, dennoch ließen beide Teams ihre Starter auf dem Feld. So konnte Tatum sein Punktekonto weiter aufpolstern und den Rekord für ein Spiel 7 knacken, den Stephen Curry erst vor zwei Wochen aufgestellt hatte. Vier Minuten vor Schluss hatte dann auch Sixers-Coach Doc Rivers ein Einsehen und holte seine Stars vom Feld.