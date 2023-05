NBA Playoffs: Miami Heat kaufen New York Knicks erneut den Schneid ab - Jimmy Butler und Bam Adebayo führen Heat zu Sieg in Spiel 4

Die Miami Heat sind nur noch einen Sieg von der dritten Teilnahme an den Conference Finals in vier Jahren entfernt. In Spiel 4 schlugen die Heat die New York Knicks mit 109:101, weil die Knicks im vierten Viertel einfach keine Rebounds mehr abgreifen konnten.

Miami Heat (E8) - New York Knicks (E5) 109:101 (BOXSCORE), Serie: 3-1

Am Ende war es recht knapp, dennoch fühlte es sich nie so an. Miami kontrollierte über 48 Minuten das Geschehen, führten aber lediglich maximal mit 11 Zählern. Auch Jimmy Butler trat offensiv nicht so dominant wie zuvor in den Playoffs auf, dennoch standen erneut 27 Punkte (9/17 FG), 10 Assists und 2 Steals zu Buche. Der Forward bekam aber auch genug Unterstützung, unter anderem durch Bam Adebayo (23, 10/17, 13 Rebounds), der offensiv eines seiner besseren Spiele zeigte.

Max Strus (16) versenkte vier Dreier, Kyle Lowry (15, 4/6) war in der Defense wertvoll und ließ den Ball laufen. Den Unterschied machten letztlich die Dreier (13:9) sowie die Offensiv-Rebounds der Heat im vierten Viertel aus (7 im Abschnitt, 22:9 Boards). Bei den Knicks war mal wieder Jalen Brunson (32, 10/21, 11 Assists) der beste Scorer, während Julius Randle (20, 8/13, 9 Rebounds, 6 TO) wieder ein Spiel mit Höhen und Tiefen hatte. R.J. Barrett (24) spielte eine gute zweite Halbzeit, Isaiah Hartenstein legte in 15 Minuten 2 Zähler, 3 Rebounds und 2 Blocks auf.

Nach der Defensiv-Schlacht in Spiel 3 fanden beide Teams schneller ihren Rhythmus. Für Miami räumte Adebayo unter den Brettern auf, Butler kontrollierte die Offense im Halbfeld. Für die Knicks scorten vor allem Randle und Brunson, ersterer fiel aber mehrfach mit defensiven Aussetzern auf. Dennoch spielten die Knicks mit mehr Tempo und lagen nach einem Buzzerbeater von Lowry nach dem ersten Viertel nur mit 30:31 hinten.

Brunson erhielt danach nur eine kurze Pause, da Backup Immanuel Quickley (Knöchel) ausfiel. Miami nutzte dies erneut zu einem 9:2-Run mit der Bank. Überhaupt ging für die Knicks in der Folge nicht mehr viel, sieht man einmal von einem seltenen Bank Shot von Brunson aus der Ecke ab. Magere 9 Zähler erzielten die Knicks in ebenso vielen Minuten, während Miami hier und da einen Dreier (Strus, Gabe Vincent) einstreute. Butler räumte derweil Quentin Grimes fies ab, während Adebayo weiter offene Dunks bekam. Miami führte zur Pause mit 56:48.

Miami schlägt die Knicks mit Offensiv-Rebounds

Es wurde aber besser aus Gäste-Sicht und das lag daran, dass Miami nun mehr im Halbfeld spielen musste. Barrett hatte nun eine gute Phase, die Knicks trafen zeitweise 10/12 aus dem Feld, bevor Kevin Love (8) Miami mit 5 schnellen Zählern Entlastung verschaffte. Der Unterschied waren aber bis dahin die Dreier. Strus und Caleb Martin (10) legten noch einmal nach, sodass Miami weiterhin mit 90:81 vor dem Schlussabschnitt vorne war.

Nun taten sich aber beide Teams schwer, Miami hielt aber dank zahlreichen Offensiv-Rebounds den Vorsprung. Fast jeder 50-50-Ball landete bei den Gastgebern, die dazu zahlreiche Fouls zogen. Das führte dazu, dass Randle drei Minuten vor dem Ende bei -7 durch ein gezogenes Offensiv-Foul von Strus ausfoulte. Auf der Gegenseite scorte Butler mal wieder nach einem Offensiv-Rebound, Adebayo ließ einen Jumper folgen. Brunson wehrte sich zwar doch einmal, doch ein weiterer Offensiv-Rebound von Lowry 45 Sekunden vor dem Ende besiegelte schließlich das Schicksal der Knicks.

Die Heat führen damit in der Serie mit 3-1 und können somit bereits in zwei Tagen im Madison Square Garden die dritte Teilnahme an den Conference Finals in vier Jahren perfekt machen. Sie wären nach den Knicks 1999 der zweite 8-Seed, der mindestens zwei Playoff-Runden gewann.

NBA Playoffs: Die Stats-Leader bei Heat vs. Knicks