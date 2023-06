NBA Playoffs: Nikola Jokic von den Denver Nuggets einstimmig zum Finals-MVP gewählt

Nikola Jokic ist zum ersten Mal in seiner Karriere zum Finals-MVP ausgezeichnet worden. Der 28-Jährige führte die Denver Nuggets zur ersten Meisterschaft in ihrer Franchise-Geschichte.

Der Center führte die Nuggets mit 28 Punkten (12/16 FG), 16 Rebounds sowie 4 Assists zum entscheidenden Sieg in Spiel 5 der NBA Finals gegen die Miami Heat (94:89) und erhielt nach zwei MVP-Awards nun auch die Bill Russell Trophy für den wertvollsten Spieler der Finals.

"Es fühlt sich gut an. Der Job ist erledigt, jetzt können wir heimgehen", sagte Jokic im Anschluss trocken bei ESPN. Alle elf Wähler entschieden sich für Jokic, auch TV-Experte Mark Jackson, der in der Regular Season Jokic als einziger Stimmberechtigter nicht einmal unter den Top 5 bei der Wahl zum MVP gesehen hatte.

Jokic ist nun der fünfte Spieler, der außerhalb von Nordamerika geboren wurde, der die Finals-MVP-Trophäe abräumte. Zuvor gelang dies lediglich Hakeem Olajuwon (1994, 1995), Tony Parker (2007), Dirk Nowitzki (2011) sowie zuletzt Giannis Antetokounmpo im Jahr 2021. Der Serbe ist gleichzeitig der erste Spieler der Geschichte, der in den Playoffs die Kategorien Punkte, Rebounds und Assists anführte.

Während der Finals legte Jokic im Schnitt 30,2 Punkte, 14,0 Rebounds sowie 7,2 Assists auf. Dabei versenkte der Big Man über 58 Prozent aus dem Feld sowie gut 42 Prozent von der Dreierlinie.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die NBA live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Die Nuggets wählten Jokic 2014 mit dem 41. Pick, ein Jahr später wechselte der Joker aus Serbien in die Mile High City. Neben seinen zwei MVP-Trophäen war Jokic bislang fünfmal All-Star, dazu stand er dreimal im All-NBA First Team sowie zweimal im All-NBA Second Team.