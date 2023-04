NBA Playoffs: Maxey und Embiid machen schwachen Start vergessen Philadelphia 76ers erhöhen auf 2-0 gegen Brooklyn Nets

Die Philadelphia 76ers haben auch Spiel 2 der Erstrunden-Playoff-Serie gegen die Brooklyn Nets für sich entschieden. Dabei reichte ihnen eine bärenstarke zweite Hälfte, um einen schwachen Start wettzumachen.

Philadelphia 76ers (E3) - Brooklyn Nets (E6) 96:84 (BOXSCORE), Serie: 2-0

Die Sixers hatten alle Arten von Problemen zu Beginn, doch all das war früh in der zweiten Hälfte vergessen. Durch einen frühen 20:5-Run im dritten Viertel drehten sie nicht nur die Partie und lagen plötzlich 64:56 vorn, sie stellten auch die Weichen für eine 2-0-Serienführung.

Die Nets, die vor der Pause noch gefällig spielten und gerade durch Cam Johnson einen ordentlichen Vorsprung herausgespielt hatten, verloren mit fortlaufender Spieldauer immer mehr den Faden und vergaben teils simpelste Würfe ohne Not. Die Hausherren dagegen wurden immer sicherer aus dem Feld und zogen gegen Ende entscheidend davon.

Die Sixers legten einen überschaubaren Start ins Spiel hin und leisteten sich zahllose Fehler vor der Pause. Oder wie es Sixers-Coach Doc Rivers kommentierte: "Ich hatte das Gefühl, dass wir die komplette erste Hälfte verschwendet haben."

Zu Buche standen 11 Turnovers und sie trafen nur 4-16 von draußen. Besonders schwach präsentierte sich dabei James Harden, der nur 2 Punkte erzielte (1-7 aus dem Feld), aber immerhin 5 Assists servierte.

Und trotz alledem lag Philly zur Pause nur mit fünf Punkten Rückstand zurück, nachdem die Nets zeitweilig zehn Zähler Vorsprung hatten. Das ließ offenkundig die Tür offen für die Hausherren.

NBA-Playoffs: Embiid dominiert die Bretter

Ein wichtiger Grund dafür, dass die Sixers zu dem Zeitpunkt noch dran waren, war die beeindruckende Vorstellung von Joel Embiid unter den Körben: Er sammelte in der ersten Hälfte 15 Rebounds. Das sind die meisten in einer Halbzeit eines Playoff-Spiels für einen Sixers-Spieler in den vergangenen 25 Saisons.

Embiid stand am Ende bei 20 Punkten und 19 Rebounds (7 Assists). Topscorer der Sixers war derweil Tyrese Maxey mit 33 Zählern. Harden hingegen begnügte sich mit 8 Punkten (3-13). Bei den Nets hatte Johnson 28 Punkte.

