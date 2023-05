NBA Playoffs: Butler-Show nach der Pause! Miami Heat gewinnen Spiel 1 bei Boston Celtics

Die Miami Heat haben Spiel 1 der Eastern Conference Finals 123:116 bei den Boston Celtics gewonnen. Bester Mann auf dem Platz war dabei Jimmy Butler, der wie sein Team nach der Pause aufdrehte und zu einem Rekordviertel führte.

© getty

Celtics vs. Heat: Boston dominiert erste Hälfte, Miami erwacht nach der Pause

Die erste Hälfte begann mit effizienten Heat und aggressiven Celtics. Während die Heat ihre Angriffe meist mit Bedacht herausspielten und so gute, offene Würfe fanden, zeigten sich die Celtics deutlich aggressiver und schlossen Angriffe meist früh ab, was aber auch belohnt wurde mit zahlreichen erfolgreichen Jumpern.

Besonders auffällig war dabei, dass die Celtics fast mühelos "in the Paint" punkteten. Zur Pause hatten sie hier einen 40:16-Vorteil. Das gepaart mit 19:8-Punkten nach Turnovers gab den Celtics schließlich eine zeitweilige 13-Punkte-Führung vor der Pause. Die erste Hälfte schlossen die Hausherren schließlich mit einem 24:13-Run ab, bei dem sie 9 ihrer letzten 10 Würfe aus dem Feld bis zum Break versenkten.

Dieses Momentum ließ sich jedoch aus Sicht der Gastgeber nicht in die zweite Hälfte hinüber retten. Vielmehr erwachten die Heat, die nun ihrerseits deutlich aggressiver zu Werke gingen und vor allem in der Paint aktiver wurden. Zudem drehte Jimmy Butler nach überschaubarer erster Hälfte auf. Zwischenzeitlich legten die Gäste einen 27:9-Run hin und erzielten schließlich 46 Punkte im dritten Viertel (Celtics 25), womit sie dann auch ihre größte Führung im Spiel (12 Punkte) herausspielten.

Miami war jetzt nicht nur effizient, sondern auch deutlich präsenter unter dem Korb. Neben Butler zeigte auch Bam Adebayo mehr Initiative und hatte Erfolg mit leichten Punkten. Zudem traf Kyle Lowry ein paar wichtige (Mittel-)Distanzwürfe.

Das Schlussviertel begann schließlich mit einem 7:0-Run der Celtics, die damit den Rückstand auf 5 Punkte verkürzten. Ein offenbar wichtiger Faktor dabei? Heat-Coach Erik Spoelstra hatte Adebayo eine Verschnaufpause verschafft, was die Defense der Heat signifikant schwächte. Auch fehlte es damit am anderen Ende des Courts an Präsenz in der Mitte. Mit Adebayos Rückkehr auf den Court jedoch fingen sich die Heat wieder ein wenig.

Präsenz zeigte auch Butler zum Ende hin, das allerdings nicht nur offensiv. Defensiv beeindruckte er mit zwei sehenswerten Steals durch abgefangene Pässe, bei denen er die Plays perfekt gelesen hatte. Sein Dreier rund eine Minute vor Schluss sorgte schließlich für die Vorentscheidung.