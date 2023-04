NBA Playoffs: Miami Heat drehen Spiel 1 gegen eiskalte New York Knicks - Jimmy Butler verletzt sich

Die Miami Heat drehen Spiel 1 bei eiskalten New York Knicks ohne Julius Randle im dritten Viertel und siegen mit 108:101. Eine Verletzung von Jimmy Butler bereitet allerdings Sorgen. Der Star der ersten Runde knickte im Schlussabschnitt um, humpelte die letzten fünf Minuten nur noch, spielte aber weiter.

New York Knicks (E5) - Miami Heat (E8) 101:108 (BOXSCORE), Serie: 0-1

Butler wurde beim Zug zum Korb gefoult und kam auf dem Fuß seines Gegenspielers auf, dann ging er unter Schmerzen zu Boden. "Es fühlt sich eben an wie ein Knöchel nach dem Umknicken", sagte Butler nur mit einem leichten Grinsen nach dem Spiel. "Ich habe nicht mehr viel gemacht in den letzten fünf Minuten, außer einen Dreier geairballt", scherzte er weiter.

Dafür hatte der 33-Jährige bereits zuvor eine gute Partie mit 25 Punkten (8/16 FG), 4 seiner 11 Rebounds am gegnerischen Brett sowie 4 Assists und 2 Steals gezeigt. So brandheiß wie gegen Milwaukee waren weder er noch seine Teamkollegen, doch mit 13/39 von Downtown (33 Prozent) war Miami noch deutlich besser als die Knicks, die nur 7/34 (20,6 Prozent) Triples versenkten.

New York war zwar in der ersten Hälfte extram stark im Zweierbereich (21/27), doch Miami stellte die Zone nach der Pause mit Mann und Maus zu und setzte die Knicks unter Druck, diese Taktik von Downtown zu bestrafen. Das schaffte jedoch nur Obi Toppin (4/11 3P), die restlichen Starter der Gastgeber trafen gemeinsam 1/16 aus der Distanz.

Abgesehen davon spielten gerade Jalen Brunson (25, 7 Assists) und R.J. Barrett (26, 9 Rebounds, 7 Assists) sehr gut, auch Josh Hart (10, 8 Rebounds, 4 Assists) und Mitchell Robinson (7, 5 seiner 14 Rebounds am gegnerischen Ring) waren nicht schlecht. Von der Bank der Knicks kam wenig Unterstützung, Isaiah Hartenstein versenkte seinen einzigen Wurf und holte 2 Offensivrebounds in knapp 14 Minuten.

Bei Miami glänzte Gabe Vincent (20, 5/12 3P) mit einigen Treffern in wichtigen Situationen, Bam Adebayo (16, 7/12 FG, 7 Rebounds) überragte wie gewohnt in der Defensive. Kyle Lowry (18, 3/6 3P, 6 Assists, 4 Blocks) war von der Bank kommend mit seiner Erfahrung vor allem in der Schlussphase wichtig, als er mit einem humpelnden Butler auf dem Feld die Kontrolle übernahm und seinem Team dabei half, eine knappe Führung ins Ziel zu bringen.

NBA Playoffs: Knöchelverletzung bei Jimmy Butler

Vor jeder Menge Stars im Madison Square Garden wie unter anderem Patrick Ewing, Aaron Rodgers und Dwyane Wade legten die Knicks besser los, Barrett erzielte elf Zähler schon im ersten Viertel, dass die Knicks mit einem 24:9-Lauf abschlossen.

Nach einem Putback von Hartenstein führte New York mit 32:21 nach dem ersten Viertel, sie dominierten die Zone mit 22:4. Mitchell Robinson machte seine Präsenz vor dem eigenen Ring früh bemerkbar und erschwerte reihenweise Abschlüsse der Heat. Miami verkürzte bis zum Seitenwechsel dennoch auf 50:55 und war damit gut bedient, die Gäste wirkten phasenweise deutlich unterlegen.

Das änderte sich nach einigen Minuten im dritten Viertel, als die Heat sich mit einem 15:3-Spurt die Führung schnappten und Butler erneut Topform andeutete. Miami punktete mehrfach im Fastbreak nach absurd präzisen Outlet-Pässen von Kevin Love (9, 2/5 3P, 4 Assists in knapp 16 Minuten als Starter) über die Länge des Feldes. Love bekam übrigens den Mittelnamen Wesley, da sein Vater mit Wes Unseld spielte, dem ersten Meister des Outlet-Passes. Spannend!

Die Heat gingen mit 81:75 in den Schlussabschnitt und ließen New York erst nach über 6 Minuten wieder näher als auf -5 heran. In einer guten Phase der Knicks war dann auch noch der schlimmste Anblick für die Heat zu sehen: Butler mit schmerzverzerrter Miene am Boden, nachdem er sich seinen rechten Knöchel verstaucht hatte.

Nach einer Auszeit humpelte er an die Freiwurflinie und zurück in die Defense, um die Führung von +5 über die letzten 5 Minuten ins Ziel zu bringen. Während Jimmy Buckets sich die Schmerzen nicht weglaufen konnte und weiter humpelte, machte die restlichen vier Spieler auf dem Parkett ihre Sache nun besonders gut. Mit einem Fadeaway sorgte Lowry knapp drei Minuten vor Schluss für die erste zweistellige Führung der Heat. New York kam nicht mehr in direkte Schlagreichweite.

NBA Playoffs: Die Stats-Leader bei Knicks vs. Heat