NBA Playoffs: Cavaliers gleichen dank Garland-Gala aus - Celtics cruisen erneut gegen Hawks

Zwischenzeitlich lagen die Celtics dann sogar mit 22 Punkten Vorsprung vorne und ließen es danach ruhig angehen, was die Hawks zumindest dazu nutzten, zum Ende hin etwas zu verkürzen. Dass es nicht mehr wurde, lag auch an späten Dreiern der Celtics, die dafür immer wieder weit offene Würfe fanden.

Entschieden wurde diese Partie in erster Linie "in the Paint": Die Celtics erzielten allein 64 Punkte in dem Bereich - ihre meisten in einem Playoff-Spielen in den vergangenen 25 Saisons -, die Hawks nur 40. Und das, obwohl Atlanta den Rebound-Battle klar für sich entschieden hat (49:44). Bemerkenswert zudem: Die Celtics trafen 45,5 Prozent von Downtown (15-33), die Hawks nur 33,3 Prozent (16-48).