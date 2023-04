NBA Playoffs: Boston Celtics kegeln Atlanta Hawks raus - Trae Young zeigt zwei Gesichter

Die Boston Celtics sind eine Runde weiter. In den Conference Semifinals trifft der Vorjahresfinalist auf die ausgeruhten Philadelphia 76ers. Gegen die Atlanta Hawks war in Spiel 6 eine Energieleistung erforderlich. Dass die Celtics das bessere Ende für sich hatten, lag an Jayson Tatum, Jaylen Brown - und Trae Young.

Atlanta Hawks (E7) - Boston Celtics (E2) 120:128 (BOXSCORE), Serie: 2-3

Auch wenn die Saison für Atlanta nun vorbei ist, lag der Druck in dieser Serie auf Boston. Gerade vor den heimischen Fans fühlte sich Atlanta in Spiel 6 in ihrer Außenseiterrolle äußerst wohl. Im ersten Viertel war es die Trae-Young-Show. 18 Punkte gingen auf das Konto des 24-Jährigen, darunter 3 Dreier. Im ersten Spielabschnitt lief fast alles über Young, da sein Co-Star Dejounte Murray in den ersten 24 Minuten punktlos blieb.

Auch Jaylen Brown fand zunächst eher schleppend in die Partie und traf nur 3 seiner ersten 10 Würfe. Von den nächsten acht traf er jedoch sieben. Seine Dreierquote und seine starken Drives zum Korb waren ein Schlüssel, weshalb Boston entweder in Führung oder in Schlagdistanz blieb.

Die höchste Führung des Spiels wurde tatsächlich schon nach etwas mehr als 3 Minuten aufgestellt - 14:4 für Boston. Im weiteren Spielverlauf konnte sich keine Mannschaft zweistellig absetzen. Mit einem 68:67 für Boston ging es in die Pause. Vor dem vierten Viertel führte Atlanta mit 100:98.

In der zweiten Halbzeit ging Young in einigen Szenen zu nachlässig mit dem Ball um und verursachte zu viele Ballverluste. Mal ein riskanter Pass aus dem Pick-and-Roll, mal ein forcierter Abschluss beim Zug zum Korb. Außerdem erinnerte seine Wurfquote mit 1 von 13 gar nicht mehr an den Young aus der ersten Hälfte.

Später Celtics-Run sichert Sieg der Gäste

Zweieinhalb Minuten vor dem Ende stellte Jayson Tatum per Dreier auf 119:113. Anschließend wurde Murray beim Korbleger von Brown geblockt und kurz danach baute Tatum die Führung per Tip-Dunk um zwei weitere Zähler aus. Dank eines 14:3-Laufs konnten sich die Gäste auf 124:116 absetzen. Atlanta schaffte es nicht mehr, aus dem Rückstand ein One-Possession-Game zu machen. Atlanta spielte in den letzten Minuten eine Zonenverteidigung, die allerdings nicht den gewünschten Effekt hatte.

Die Celtics waren von der Freiwurflinie beinahe fehlerlos (14/15). Auch die Feldwurfquote war mit 50 Prozent (47/94) sehr gut. Jayson Tatum überzeugte mit 30 Punkten (11/20 FG), 14 Rebounds und 7 Assists. Jaylen Brown war sogar noch ein Stück effizienter (13/25 FG, 6/8 Dreier) und brachte es auf 32 Zähler. Die starken Leistungen der beiden Celtics-Stars waren zu viel für Atlanta: Wenn Jayson Tatum und Jaylen Brown beide jeweils über 30 Punkte erzielen, haben die Celtics 23 von 24 Spielen gewonnen. Die beiden Aufbauspieler Marcus Smart (22 Punkte) und Malcom Brogdon (17 Punkte) sorgten für Entlastung.

Bei den Hawks kam Young zwar auf 30 Punkte und 10 Assists, hatte allerdings aufgrund des zweiten Durchgangs eine schwache Wurfquote (9/28 FG) und 5 Ballverluste zu Buche stehen. De'Andre Hunter (20 Punkte), John Collins (16 Punkte) und Murray (14 Punkte, 5/13 FG, 11 Assists) hatten ihre Momente. Aber zu wenige, um den Leistungsabfall von Young zu kompensieren. Als Team trafen die Hawks 46,8 Prozent ihrer Würfe (44/94).

NBA Playoffs: Die Stats-Leader bei Hawks vs. Celtics