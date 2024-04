"Muss Entscheidung treffen": Spekulation über Abgang von FC Bayerns Harry Kane

© Getty

Chelsea hat in den vergangenen Jahren viel investiert und könnte einen Star-Mittelstürmer gut gebrauchen. Auf die Frage, welche Summe Bayern schwach werden lassen könnte, sagte Hamann: "Sie haben 100 Millionen Euro für ihn bezahlt, vielleicht etwas mehr. Bayern wird nur interessiert sein, wenn ein ordentlicher Gewinn gemacht werden kann. Aber ich glaube nicht, dass das passiert. Kane wird von den Fans geliebt, er hat viele Trikots verkauft. Den Fans wird das deshalb nicht gefallen, wenn er schon nach einer Saison wieder geht."

Kane tritt mit dem FCB am Samstag in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt an. Danach steht am Dienstag, 30. April, das Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Real Madrid für den Engländer mit seinem Team an.