NBA Finals: Denver Nuggets schlagen Miami Heat dank überragendem Nikola Jokic in Spiel 1 souverän

Die Denver Nuggets haben die Miami Heat zum Start der NBA Finals überzeugend mit 104:93 geschlagen. Nikola Jokic zerlegt Miamis Defense in alle Einzelteile, während die Gäste auf der Gegenseite lange von draußen nichts treffen.

Auch die Rollenspieler konnten nur in Teilen an die guten Leistungen aus der Boston-Serie anknüpfen. Gabe Vicent steuerte 19 Zähler (5/10 3P) bei, Haywood Highsmith kam auf 17. Caleb Martin (3, 1/7) enttäuschte dagegen.

Jokic verbuchte dabei mit 27 Zählern (8/12 FG), 10 Rebounds und 14 Assists sein neuntes Triple-Double in diesen Playoffs - ein Rekord in der Geschichte der Playoffs. Nach Jason Kidd 2002 ist Jokic auch der erste Spieler, der in seinem Finals-Debüt ein Triple-Double auflegte. Co-Star Jamal Murray erzielte mit 26 Punkten (11/22) sowie 10 Assists zumindest ein Double-Double.

© getty

Nuggets vs. Heat: Miami wacht zu spät auf - Jokic dominiert

Beide Teams veränderten ihre Starting Fives nicht, für Miami begann also erneut Martin. Denver bestrafte das kleine Lineup der Heat aber sofort mit Bully Ball unter dem Korb. Die Nuggets bekamen offensiv alles, was sie wollten, darunter auch drei offene Dunks in den ersten Minuten. Für die Gäste sorgte Adebayo mit kurzen Jumpern für Offense. Jokics erster Wurf kam dagegen erst drei Sekunden vor Ende des Viertels, dafür hatte der Joker bereits 6 Assists auf dem Konto. Mit 29:20 ging der erste Abschnitt deutlich an die Nuggets.

Wie zu erwarten, versuchten es die Heat ohne Jokic auf dem Feld mit der Zone - jedoch ohne Erfolg. Immerhin lief mit Kyle Lowry als Floor General etwas besser, doch Boden gut konnten die Gäste nicht machen, obwohl sie sieben Würfe am Stück trafen. Denver hatte stets eine Antwort, mal durch Michael Porter Jr. oder eben Jokic, der die Minuten ohne Adebayo gegen Cody Zeller gnadenlos bestrafte. Dazu taute Murray vor der Pause noch einmal auf, sodass Denver nach 24 Minuten mit +17 vorne war (59:42).

Miami startete diesmal mit einem 7:0-Lauf besser, doch Denver übernahm durch das Murray-Jokic-Pick'n'Roll schnell wieder die Kontrolle. Miami traf weiter zu wenig von draußen, um Denver gefährlich zu werden, dazu verweigerte Butler einige Würfe. Die Nuggets spielten dagegen gemütlich ihren Stiefel herunter. Bruce Brown traf zwei Floater, während Miami in den letzten fünf Minuten des Viertels gerade einmal 6 Zähler erzielte. Mit 84:63 ging es in den Schlussabschnitt.

Miami war aber noch nicht geschlagen. Die Heat versuchten es erfolgreich mit einen Zonen-Verteidigung gegen Jokic und erzielten 11 Zähler am Stück. In den einstelligen Bereich brachten es die Gäste zunächst nicht, weil Jokic antwortete, dann aber eine Pause erhielt. Der Vorsprung schmolz wieder, doch als der Serbe wieder kam, machte dieser gegen die Zone wieder die richtigen Plays. Haywood Highsmith traf zwar noch einige Dreier, doch ein Fadeaway von Jokic bei noch einer Minute auf der Uhr besiegelte den Erfolg der Gastgeber.