NBA Playoffs: Boston Celtics wehren zweiten Matchball der Miami Heat ab und verkürzen auf 2-3

Die Boston Celtics leben weiter. In Spiel 5 setzen sich die Celtics gegen die Miami Heat mit 110:97 durch und verhindern somit ein zweites Mal das Ausscheiden.

Das reichte jedoch nicht, sodass Boston nach 0-3-Rückstand nun auch ein zweites Mal das Ausscheiden abwenden konnte. In Spiel 7 nach drei Niederlagen zu Beginn konnten erst drei Teams erzwingen, letztmals die Portland Trail Blazers im Jahr 2003 gegen die Dallas Mavericks, welches sie aber verloren. Spiel 6 der Serie findet in der Nacht auf Sonntag um 2.30 Uhr statt.

In Jaylen Brown (21, 9/18) punktete auch noch ein vierter Starter zweistellig, das gelang auf der Gegenseite lediglich Jimmy Butler (14, 5/10) und Bam Adebayo (16, 8/15, 8 Rebounds, 6 TO). Allerdings zeigten beide Stars der Gäste nicht ihr bestes Spiel und hatten mit der physischen und aggressiven Defense der Celtics große Probleme. Die Lichtblicke der Heat waren die Bankspieler, vornehmlich Caleb Martin (14), Duncan Robinson (18, 9 Assists) und Haywood Highsmith (15), die folgerichtig jede Menge Minuten sahen.

Es war Start-Ziel-Sieg für die Celtics, die sich früh absetzten und für den Rest des Spiels zweistellig führten. Die Dreier der Gastgeber fielen, wobei vor allem die beiden Guards Derrick White (24, 6/8 3P) und Marcus Smart (23, 4/6 3P) glänzen konnten. Jayson Tatum (21, 8/16, 8/16 FG, 10 Assists) trat derweil weniger als Scorer in Erscheinung, ließ aber den Ball gut laufen und machte in der Regel das richtige Play.

© getty

Celtics vs. Heat: Dreierregen sichert Bostons Start-Ziel-Sieg

Miami musste tatsächlich auf Gabe Vincent (Knöchel) verzichten, sodass Kyle Lowry in die Starting Five rückte. Der Spielmacher hatte mit 2 Ballverlusten einen Anteil daran, dass Boston mit einem 21:7-Run startete. Miami bekam keine guten Würfe, vieles war spät in der Shotclock, während Boston immer wieder in Transition zuschlug und einfache Eckendreier bekam. Dazu kam Tatum stets zum Korb, zweimal schloss er krachend per Dunk ab. Butler hatte dagegen Probleme (1/5), unter anderem wurde sein Dreier von Rob Williams abgeräumt. Bei Boston lief es dagegen, auch ein Buzzerbeater von Derrick White fiel, sodass es nach zwölf Minuten 35:20 stand.

Die Celtics blieben dank Brown heiß, der Vorsprung wurde aber nicht größer. Wenn Miami den Ball nicht wegwarf, dann trafen die Gäste sehr konstant. Duncan Robinson versenkte Dreier und sogar nach Drives, auch Caleb Martin lieferte wieder gute Minuten. Was Boston zudem half, waren zahlreiche Offensiv-Rebounds gegen die Zone der Heat und dass zum Ende des Viertels wieder der Dreier fiel. Adebayo und Butler waren dagegen abgemeldet (5/16), entsprechend deutlich war es für die Celtics zur Pause (61:44)

Beide Heat-Stars zeigten sich nach dem Wechsel verbessert, doch wirklich näher kamen die Gäste nicht. Immer wenn die Heat etwas schnupperten, versenkte Boston einen Dreier, sodass der Vorsprung konstant zwischen 15 und 20 Punkten hin- und herpendelte. Die Gastgeber waren zwar nicht mehr so dominant wie vor der Pause (vor allem offensiv), doch es war genug, um vor dem Schlussabschnitt weiter mit 90:72 zu führen.

Komplett entschieden war die Partie aber noch nicht. Zwar zogen die Celtics einige Fouls, blieben aber über vier Minuten ohne Field Goal. Näher kamen die Heat trotzdem nicht, sodass Heat-Coach Erik Spoelstra darauf verzichtete, seine Stars noch einmal zu bringen. Die Sache war gelaufen, auch wenn Bostons Starter noch einige Zeit auf dem Feld blieben und erst 3:20 Minuten vor dem Ende Feierabend hatten.