NBA Playoffs: Kings kämpfen schlampige Warriors nieder - Draymond Green fliegt nach Tritt gegen Sabonis

Die Sacramento Kings haben Spiel 2 der Playoff-Serie gegen die Golden State Warriors 114:106 gewonnen und damit eine 2-0-Führung hergestellt. Domantas Sabonis und Da'Aaron Fox spielten groß auf, während Draymond Green auf der Gegenseite für einen unschönen Aufreger sorgte.

Es spricht irgendwo für die Qualität der Warriors, dass sie trotz zahlloser Unzulänglichkeiten bis zwei Minuten vor Ende nah dran waren in Sacramento. Doch die Schlussphase gehörte den Kings. Spätestens der Dreier von Davion Mitchell in der Schlussminute zum 112:103 nach Assist von Domantas Sabonis war letztlich der Dagger. "Der große Dreier aus der Ecke - Ich würde sagen, dass das der letzte Sargnagel war", umschrieb es De'Aaron Fox später.

Die Kings haben damit eine 2-0-Führung in der Serie gegen den amtierenden Champion inne, der damit in lange nicht dagewesenes Fahrwasser gerät.

Schon die erste Hälfte des Spiels war geprägt von zahlreichen dominanten Phasen beider Teams. Nachdem die Kings erst den besseren Start erwischten und zu leichten Punkten nach Turnovern kamen, drehten die Warriors auf und legten einen 12:2-Run im ersten Viertel hin.

Die Kings wiederum machten schon früh deutlich, wie ihr Gameplan aussah: Sie setzten auf Dreier und weitere lange Jumper - im ersten Viertel hatten sie nur einen Freiwurf. Die Taktik war aber nicht von Erfolg gekrönt: Nur einer von 13 Dreiern im ersten Viertel fand den Korb.

NBA Playoffs: Warriors nach schwachem Beginn plötzlich am Drücker

Vielmehr schienen die Kings völlig den Faden zu verlieren. Sinnbild dafür: Andrew Wiggins, der in Spiel 1 der Serie noch von der Bank kam und nun wieder in der Starting 5 stand, scorte per Layup direkt nach einem Einwurf der Hausherren.

Wiggins' Hauptaufgabe war indes die Bewachung von De'Aaron Fox, wie Head Coach Steve Kerr gegenüber TNT erklärte: "Es ging um seine Länge und Athletik. Wir müssen einfach unseren besten Athleten auf Fox ansetzen."

Doch Sacramento fing sich zu Beginn des zweiten Abschnitts und eröffnete das Viertel mit einem imposanten 21:8-Run und schaffte dabei 14 Punkte nach Turnovern. Zeitweilig hatten sie dann sogar eine 10-Punkte-Führung über die Dubs inne, die speziell in der Zeit mit Steph auf der Bank vogelwild wirkten.

Mit Curry auf dem Parkett lief es jedoch bedeutend besser - er krönte einen 12:4-Run vor der Pause per Dreier zum 52:52-Ausgleich. Die Kings antworteten jedoch mit einem 6:0-Run zur Pausenführung.

Während die Kings nach dem Break ihre Fehler minimierten, verschlimmerte sich die Lage für die Dubs dramatisch: Nicht nur hielten die Turnover-Probleme an, sie gerieten auch schnell in Foul Trouble - Draymond Green kassierte schnell sein viertes und Kevon Looney Mitte des dritten Viertels sogar sein fünftes Foul im Spiel. Als Team sammelten die Warriors sogar 8 Fouls in den ersten sechs Minuten des Abschnitts.

NBA Playoffs: Draymond Green fliegt nach Tritt gegen Domantas Sabonis raus

Richtig hitzig wurde es dann im Schlussviertel. Während sich die Dubs nach und nach herankämpften, kam es sieben Minuten vor dem Ende zu einer hässlichen Szene unter dem Korb der Gäste: Nach einem Fehlwurf der Hausherren ging Domantas Sabonis zu Boden und hielt dann das Bein von Green. Der revanchierte sich und stampfte auf den am Boden liegenden Gegenspieler.

Nach längerer Beratung und Review der Refs erhielt Sabonis ein Technical 1 für das Halten und Green ein Flagrant Foul 2 für das Stampfen - für ihn war das Spiel damit beendet. "Ich wurde am Bein festgehalten, im letzten Spiel auch schon", verteidigte sich Draymond nach der Partie. "Die Refs schauen nur zu. Irgendwo muss ich meinen Fuß hinsetzen." Die Refs hätten seinen Rauswurf damit erklärt, dass "ich zu fest gestampft habe".

Sabonis blieb nach dem Tritt gegen seine Brust mehrere Minuten am Boden liegen, konnte aber weitermachen. Laut ESPN soll er nach der Partie an Rippen und Lungen geröntgt werden. "Auf jeden Fall ein Flagrant 2", betonte sein Head Coach Mike Brown. "Mal sehen, was die NBA tut, wenn sie es sich nochmal anschauen."

Im Anschluss daran entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Die Gäste glichen aus, ehe Harrison Barnes per Dunk und kurz darauf Fox per Jumper erneut eine 4-Punkte-Führung herstellten. Und diese gaben sie auch nicht mehr her.

Die wichtigsten Statistiken

Sacramento Kings (W3) vs. Golden State Warriors (W6) 114:106 (BOXSCORE), Serie: 2-0

Steph Curry erreichte einen historischen Meilenstein im Spiel und überholte Elgin Baylor (3623 Punkte) auf Rang 18 der All-Time-Playoff-Scorer.

Die Warriors liegen nun erstmals seit der zweiten Runde 2007 0-2 in einer Playoff-Serie zurück. Damals passierte ihnen dies gegen die Utah Jazz.

Darüber hinaus verloren die Warriors erstmals seit den Finals 2019 gegen die Toronto Raprots wieder zwei Playoff-Spiele nacheinander.

Die Warriors leisteten sich 20 Turnovers, aus denen die Kings 25 Punkte machten. Auf der anderen Seite waren es lediglich 12 und 9, wobei die Kings in der zweiten Hälfte nur noch zwei Ballverluste zu verzeichnen hatten.

Der Top des Spiels: Domantas Sabonis (Kings)

Unterm Strich gab es zwei Stars bei den Kings, die besonders herausragten. De'Aaron Fox und Domantas Sabonis. Doch letztlich war Sabonis der beste Mann auf dem Feld. Er war das Sinnbild der kämpferischen Leistung der Kings und steckte so einiges ein - nicht zuletzt den Tritt von Green. Er erzielte 24 Punkte (8-12) und holte 9 Rebounds. Der letzte seiner 4 Assists brachte dann die Entscheidung im Spiel.

© getty Da'Aaron Fox war einer der Stars des Spiels gegen die Warriors.

Der Flop des Spiels: Draymond Green (Warriors)

Für den hässlichen Tritt allein hätte Green den Flop-Titel des Spiels schon verdient gehabt. Doch darüber hinaus bekleckerte er sich auch nicht mit Ruhm aus sportlicher Sicht. Schon früh im dritten Viertel steckte er nach dann vier Fouls in Foul-Problemen und war entsprechend defensiv kaum wirksam. Offensiv war er mit 8 Punkten überdies nicht sonderlich produktiv.

Kings vs. Warriors: Die Stimmen zum Spiel

Steve Kerr (Head Coach Warriors): "Es war ein unglaublich physisches Spiel. Die Kings waren die Aggressoren. Sie haben davon profitiert, die Aggressoren zu sein."

De'Aaron Fox: "Wir wussten, dass wir zuhause besser sein mussten. Und in diesen ersten beiden Spielen haben wir den Heimvorteil gewahrt."

Draymond Green (Warriors) über seinen Tritt gegen Sabonis: "Mein Bein wurde gehalten. Zum zweiten Mal in zwei Spielen. Ich muss mein ja Bein irgendwo absetzen. Und ich bin nicht die beweglichste Person, also lässt sich mein Bein nicht so weit strecken. (...) Die Erklärung der Refs war, dass ich 'zu hart gestampft' habe."

