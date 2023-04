NBA Playoffs: Stephen Curry ballert die Golden State Warriors zu deutlichem Sieg gegen Sacramento Kings - Dubs verkürzen

Stephen Curry und Kevon Looney führen die Golden State Warriors zu einem deutlichen 114:97-Erfolg gegen überforderte Sacramento Kings. Das Team von Steve Kerr hat damit die Serie zum 1-2 verkürzt.

Starker Auftritt vom Chefkoch. Stephen Curry servierte den Kings 36 Punkte und traf dabei 6 seiner 12 Würfe von Downtown. Unterstützung gab es gegen schwache Gäste von Kevon Looney. Der Center übernahm in Abwesenheit von Draymond Green die Aufgaben der suspendierten Skandalnudel. 4 Punkte, 20 Rebounds (überragende 11 davon am offensiven Ende) und 9 Assists lesen sich eigentlich wie eine Statline von Green.

Andrew Wiggins zeigte mit 20 Punkten und 7 Rebounds ebenfalls eine ansehnliche Partie. Da fielen die Probleme von Klay Thompson weniger ins Gewicht (13 Punkte, 5/15 FG). Bei den Kings versuchte vor allem De'Aaron Fox, dagegen zu halten. Der Guard kam auf 26 Punkte, 10 Rebounds und 9 Assists. Domantas Sabonis blieb mit 15 Punkten unter seinen Möglichkeiten, auch wenn der Litauer 16 Boards einsammelte.

Für den gesperrten Green rutschte Jordan Poole in die Starting Five der Warriors und profitierte gleich von einem schönen No-Look-Pass von Curry. Golden State drückte sofort aufs Tempo und suchte dabei den Dreier. 19 Triples (6 Treffer) ließen die Hausherren im ersten Viertel fliegen. Donte DiVincenzo machte mit der Sirene den Curry und traf einen Scoop-Shot zur 29:20-Viertel-Führung.

Golden State Warriors: Stephen Curry führt Blowout an

Beide Teams hatten in der ersten Halbzeit noch Probleme mit dem Wurf. Die Kings trafen nur 16 von 49 Würfen, die Warriors waren nur wenig besser (17/49 FG). Es gab also jede Menge Rebounds zum einsammeln. Sabonis stand zur Halbzeit bei 14 Boards. Looney holte 6 seiner 12 Rebounds am offensiven Brett. Der letzte ging direkt in die Hände vom Chefkoch, der zur 53:41-Halbzeitführung netzte. Curry stand zur Pause bereits bei 18 Punkten.

Auch Wiggins zeigte sich sehr aktiv. Die beiden Stars sorgten dafür, dass der Abstand stets bei 10 Punkten blieb. Trotz Looney und Curry auf der Bank schafften es die Kings nicht näher ran. Curry traf bei seiner Rückkehr einen ganz langen Dreier über die Arme von Sabonis und traf einen schweren Leger gegen Alex Len mit Foul. Auf der Gegenseite war es vor allem Fox, der mit 12 Punkten etwas Gegenwehr im dritten Viertel leistete.

Im vierten Viertel zogen die Warriors dann endgültig davon. Curry machte mit der überforderten Kings-Defense weiter was er wollte. Die Führung wuchs auf 20 Punkte an, da konnte auch der sonst eher unglückliche Thompson etwas für seine Punkte-Statistik tun. 3 Minuten vor Schluss durften die Starter dann auf die Bank.

Golden State Warriors (W6) vs. Sacramento Kings (W3) 114:97 (BOXSCORE), Serie: 1-2

Die wichtigsten Statistiken

Die Warriors profitierten von einem extrem schwachen Shooting-Abend der Kings. 38 Prozent FG und miserable 23,9 Prozent Dreier sind einfach zu wenig, auch wenn die Dubs selbst nicht gut aufgelegt waren (40 Prozent FG und 32,0 Prozent Dreier).

Die Kings verloren das Duell an den Boards deutlich mit 59:70 und das, obwohl mit Sabonis der beste Rebounder der regulären Saison in Sacramento spielt (12,5 Rebounds pro Spiel).

Es fehlte bei den Warriors nicht nur Green. Auch Gary Payton II. verpasste die Partie wegen Unwohlsein. Starten durfte Jordan Poole, der allerdings angeschlagen in das Spiel ging. Der Guard machte seine Sache mit 16 Punkten und 5 Rebounds ordentlich.

Bei den Kings war Fox der größte Lichtblick, obwohl der Clutch Player in der ersten Halbzeit nur 12 Punkte bei 5/14 FG erzielen konnte. Dafür beendete Fox die Begegnung mit 26 Punkten und war nun alleine für 88 Punkte der Kings in der Serie verantwortlich.

Der Star des Spiels: Stephen Curry

Ein 0-3-Rückstand wäre wohl die Vorentscheidung gewesen. Curry tat alles, um das zu verhindern. Es überrascht nicht, dass +24 das beste +- aller Spieler war. Immer wenn Curry auf dem Court stand taten sich die Warriors leichter. Auch am defensiven Ende zeigte sich Curry aktiv und hochmotiviert. Zur Belohnung gab es 2 Steals. Auch Kevon Looney machte eine überragende Partie.

Der Flop des Spiels: Domantas Sabonis

Sabonis kam zwar auf ein Double-Double (15 Punkte, 16 Rebounds) und doch war es eine schwache Partie des Litauers. Looney überpowerte den Rebound-Leader der regulären Saison in einigen Situationen. mit 6 Turnover machte Sabonis auch ungewohnt viele Fehler.

Warriors vs. Kings: Die Stimmen zum Spiel

Kevon Looney (Warriors): "Wir haben Stolz und wir wussten, was heute nötig ist. Wir standen mit dem Rücken zur Wand und dann sind wir am besten."

Harrison Barnes (Kings): "Wir müssen verstehen, dass die Warriors nicht aufgeben werden. Das ist ein stolzes Team und hat mehrere Meisterschaften gewonnen."

