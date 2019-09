NFL Livestream: RedZone, Primetime, Network - Stream und Angebot von DAZN

Es ist soweit: Football is back! Auf DAZN gibt es auch in diesem Jahr wieder alles, was das NFL-Herz begehrt. Hier findet ihr immer die aktuellen Streams im Überblick.

Darüber hinaus können DAZN-Kunden auch das NFL Network live 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche auf DAZN empfangen.

Das NFL Network ist der offizielle Kanal der NFL, wo es den ganzen Tag über nur um Football geht: Ob Breaking News, Analysen nach und vor den Spielen, Talk-Runden zu allen Themen oder auch Dokus zu den großen Spielen, Spielern und Momenten der Vergangenheit - hier gibt es alles, was das NFL-Herz begehrt.

Das NFL Network hat Reporter überall bei den Teams vor Ort und bietet so auch exklusive Blicke hinter die Kulissen. Ebenfalls ein großes Steckenpferd: Die Pregame-Shows an jedem Sonntag sowie die Live-Shows rund um große Events wie den Draft oder den Start der Free Agency.

NFL RedZone-Konferenz live auf DAZN

Das größte Highlight der NFL auf DAZN ist allerdings NFL RedZone, die große Konferenzschaltung an jedem Sonntag in der Regular Season. Moderator Scott Hanson empfängt Euch jede Woche um 19 Uhr und führt Euch durch die gesamten frühen Spielen von 19 bis maximal 2 Uhr nachts. Und das Beste: Es gibt keine Unterbrechungen!

NFL 2019 live - was läuft auf DAZN?

Woche Datum Uhrzeit Spiel 1 Sonntag, 8. September 19 Uhr Jacksonville Jaguars - Kansas City Chiefs 1 Sonntag, 8. September 23 Uhr Cleveland Browns - Tennessee Titans* 1 Montag, 9. September 2.20 Uhr New England Patriots - Pittsburgh Steelers 1 Dienstag, 10. September 1.10 Uhr New Orleans Saints - Houston Texans 1 Dienstag, 10. September 4.20 Uhr Oakland Raiders - Denver Broncos 2 Freitag, 13. September 2.20 Uhr Carolina Panthers - Tampa Bay Buccaneers 2 Sonntag, 15. September 19 Uhr TBA 2 Sonntag, 15. September 23 Uhr TBA* 2 Montag, 16. September 2.20 Uhr Atlanta Falcons - Philadelphia Eagles 2 Dienstag, 17. September 2.15 Uhr New York Jets - Cleveland Browns

*) zeitversetzt.

Was ist DAZN?

DAZN ist eine Multisport-Streaming-Plattform. Neben den großen US-Ligen NFL, NBA, MLB und NHL sind auf DAZN auch zahlreiche internationale Fußballspiele, unter anderem aus der Primera Division, der Serie A oder auch der WM-Qualifikation zu sehen. Auch die Highlights der Bundesliga-Spiele gibt es nur wenige Minuten nach dem Abpfiff abrufbar. Nach einem Probemonat kostet der Streamingdienst ab dem 1. August 2019 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro jährlich.