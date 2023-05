NBA Playoffs: Anthony Davis nicht zu stoppen! Los Angeles Lakers klauen Spiel 1 bei Golden State Warriors

Die Los Angeles Lakers haben hinter einer Monster-Vorstellung von Anthony Davis Spiel 1 der Western Conference Semifinals bei den Golden State Warriors 117:112 gewonnen. Draymond Green enttäuschte besonders bei den Hausherren.

Anthony Davis dominierte von Start weg und führte sein Team mit 30 Punkten (11-19) und 23 Rebounds (5 AST) zum Sieg. LeBron kam auf 22 Punkte (9-24) und 11 Boards (5 AST), Dennis Schröder erzielte 19 Punkte von der Bank.

Bei den Warriors kam Steph Curry auf 27 Punkte (10-24), Klay Thompson hatte 25 Punkte (9-25). Jordan Poole steuerte 21 (7-15) von der Bank bei.

Das Spiel verlief in komplett unterschiedlichen Phasen. Nach starkem Start der Warriors kamen die Lakers zurück, zogen dann im dritten und vierten Viertel davon, ehe sie selbst komplett kalt wurden und 10 Würfe nacheinander vergaben. Die Dubs wiederum liefen komplett heiß und legten in den Schlussminuten einen 14:0-Run hin, den Steph Curry mit einem Dreier zum Ausgleich krönte. Die Lakers behielten jedoch die Nerven und entschieden das Spiel mit einem harten Layup von D'Angelo Russell sowie Freiwürfen von LeBron James und ultimativ Dennis Schröder.

Die Warriors eröffneten das Spiel mit einem 10:2-Run, anschließend jedoch erwachten die Lakers und kämpften sich wieder heran. Schnell wurde klar, wie beide Teams dieses Spiel angehen wollten - die Dubs gingen voll auf Dreierversuche, während die Lakers zum Korb zogen und "in the Paint" dominierten.

Schlüssel dazu war wenig überraschend Anthony Davis, der immer wieder gesucht wurde und auch defensiv am Brett dominierte.

Warriors vs. Lakers: Dubs dominieren von draußen

Auffällig war auch, dass die Warriors im Wissen der Schwäche der Lakers von draußen diese immer wieder herausforderten, Dreier zu nehmen. Stattdessen hielten die Lakers an ihrem harten Kurs mit Drives zum Korb fest und wurden dafür auch mit zahlreichen Freiwürfen belohnt. Zur Pause hatten sie hier einen Vorteil von 16:3 versenkten Freiwürfen. Zudem waren sie +20 in the Paint, während die Dubs 13-30 Dreiern versenkt hatten (Lakers: 1-8).

Unterm Strich stand dann eine knappe Pausenführung für Los Angeles. Bemerkenswert - und das zog sich auch in der zweiten Hälfte wie ein roter Faden durch - war zudem, dass die Warriors zunächst konsequent Kevon Looney auf Davis ansetzten und nicht etwa Draymond Green, was nicht sonderlich gut ging. Erst Mitte des dritten Viertels änderte man diese Strategie.

Doch auch ohne dieses spezielle Matchup hatten Looney, Steph Curry und Green schon mit wenigen Minuten im dritten Viertel allesamt drei Fouls auf dem Konto. Green stand nach einem Foul an Davis - ohne Ball - noch vor Ende des dritten Viertels bei 4 Fouls und musste auf die Bank.

Nach der Pause zogen die Gäste dann mehrfach mit 10 Punkten Vorsprung davon, was auch daran lag, dass sie plötzlich doch häufiger mal von draußen trafen, während Golden State ein wenig zu oft wilde Würfe nahm und mitunter zu unachtsam mit dem Ball war. Und die Würfe von draußen fielen nicht mehr so konstant wie zuvor.

Am Ende waren es dann aber doch die Freiwürfe, die den Unterschied machten.

© getty Anthony Davis dominierte Spiel 1 gegen die Warriors.

Die wichtigsten Statistiken

Golden State Warriors (W6) - Los Angeles Lakers (W7) 117:112 (BOXSCORE), Serie: 0-1

Davis ist der erste Lakers-Spieler seit Shaquille O'Neal im Jahr 2004, der in einem Spiel mindestens 30 Punkte und 20 Rebounds gesammelt hat.

Die Lakers dominierten dieses Spiel unter dem Korb. Am Ende lagen sie bei 54:28 Points in the Paint. Zudem hatten sie einen klaren Vorteil mit 25:5 versenkten Freiwürfen.

Das konnten die Warriors auch mit ihrer klar besseren Dreierquote (21-53 gegenüber 6-25) nicht mehr wettmachen.

Mit diesem Erfolg haben die Lakers nun 15 ihrer letzten 19 Spiele gewonnen.

Vor dieser Niederlage waren die Warriors seit 2015 19-2 in Spiel 1 einer Playoff-Serie vor heimischer Kullise.

Warriors vs. Lakers: Die Stimmen zum Spiel

LeBron James (Lakers) über Anthony Davis: ""Nummer wird eines Tages unter dem Dach hängen. Er zeigt weiterhin, warum er einer der dynamischsten Spieler in der Liga ist."

Der Top des Spiels: Anthony Davis (Lakers)

AD war einfach nicht zu halten. Die Warriors hatten unter den Körben keine Antwort auf ihn, weder vorne noch hinten. Ob am Ring oder aus der Mittel-Distanz, Davis scorte nach Belieben und machte leichte Punkte der Warriors fast unmöglich. AD in dieser Form kann der Schlüssel in der Serie werden.

Der Flop des Spiels: Draymond Green (Warriors)

Draymond Green war kaum ein Faktor in diesem Spiel. Das hatte zum einen taktische Gründe - er war lange nicht auf Davis angesetzt und damit nicht wirklich drin im Spiel. Zum anderen aber leistete er sich zu früh zu viele Fouls und war damit in der Phase, als die Lakers davon zogen, meist nicht auf dem Parkett.

NBA Playoffs: Die Stats-Leader bei Warriors vs. Lakers