NBA Playoffs: Jalen Brunson und Defense überragen - New York Knicks dominieren gegen Cleveland

Die New York Knicks haben mit einer überzeugenden Vorstellung in der Defense Spiel 3 gegen die Cleveland Cavaliers für sich entschieden und damit die Serienführung übernommen. Die Knicks gewinnen dank eines überragenden Jalen Brunson mit 99:79.

New York Knicks (E5) - Cleveland Cavaliers (E4) 99:79 (BOXSCORE), Serie: 2-1

Erstmals seit zehn Jahren war die Hütte in den Playoffs für die Knicks mal wieder voll und die Knicks lieferten eine Vorstellung, welche die zahlreichen Legenden aus den 90ern im Publikum (John Starks, Latrell Sprewell) stolz machte. New York hielt die Cavs bei 79 Zählern und einer Quote von 38,8 Prozent aus dem Feld (7/33 3P), dazu wurden durch aggressive Defense zahlreiche Ballverluste (20) erzwungen. New York gelang es damit als erstes Team der Saison (Regular Season und Playoffs), den Gegner unter 80 Punkten zu halten.

Jalen Brunson (21, 10/18) war bester Scorer der Knicks und auch der beste Spieler auf dem Feld. R.J. Barrett (19, 8/12) machte sein bestes Spiel der Serie, während Mitchell Robinson (7, 7 Boards) war der Anker der Defense, von der Bank kommend lieferten Josh Hart (13) und Immanuel Quickley (11) ab. So konnte auch die Off Night von Julius Randle (11, 3/15) bestens kompensiert werden. Isaiah Hartenstein (7, 5 Rebounds) spielte 17 Minuten.

Für die Cavs war es dagegen ein Abend zum Vergessen. Donovan Mitchell (22, 9/19) war zwar bester Scorer, leistete sich aber auch 6 Ballverluste. Darius Garland (10, 4/21), der in Spiel 2 noch glänzen konnte, war ein Totalausfall, gleiches galt für die Bank, die bis zur Garbage Time auf zusammengerechnet 5 Zähler (alle von Isaac Okoro) kam.

Cleveland nahm wie erwartet Okoro aus der Starting Five und ersetzt ihn mit dem offensiv stärkeren Caris LeVert, was zu Beginn aber nicht fruchtete. Beide Teams wirkten nervös, die Würfe fielen nicht, vor allem bei Garland (0/8 zum Start). Die Knicks scorten dagegen fast ausschließlich durch Offensiv-Rebounds und erzwungene Turnover, insbesondere durch den verbesserten R.J. Barrett. Der hatte zwar schon 10 Zähler, viel mehr war aber auch für die Gastgeber nicht. 17:17 nach dem ersten Viertel.

Jalen Brunson sichert Sieg der New York Knicks

Über ihre Defense fanden die Knicks aber langsam einen Rhythmus. Cleveland leistete sich im zweiten Abschnitt 8 Ballverluste, von Mitchell und Garland kam weiter wenig. Auf der Gegenseite riss dafür Brunson das Geschehen an sich und besorgte den Knicks mit 6 Zählern bei einem 11:2-Lauf über fast vier Minuten eine zweistellige Führung, die bis zur Pause Bestand haben sollte (45:32). Die Cavs standen bei einem Offensiv-Rating von 62,7.

Schlechter konnte es für die Cavs nicht werden und nach dem Wechsel taute immerhin LeVert etwas auf, dennoch konnten die Gäste keinen Boden gut machen. Brunson war nun klar der beste Spieler auf dem Feld und fand in seiner unnachahmlichen Art und Weise immer wieder Lücken in der Defense. So erzielten die Cavs zwar 23 Zähler im Abschnitt, der Rückstand wuchs trotzdem an. Als Obi Toppin schließlich mit einem Alley-Oop-Dunk MSG zum Beben brachte, war das Spiel bei +21 durch, Quickley ließ kurz darauf einen Dreier folgen und die Feierlichkeiten konnten beginnen. 2:30 Minuten vor dem Ende kam so auch noch einmal Derrick Rose zum Einsatz, der von den Fans lautstark gefordert wurde und Standing Ovations erhielt.

Spiel 4 der Serie steigt bereits am Sonntagabend um 19 Uhr.

NBA Playoffs: Die Stats-Leader bei Knicks vs. Cavs