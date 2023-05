NBA Playoffs: Jamal Murray explodiert spät - Los Angeles Lakers kassieren zweite Niederlage bei den Denver Nuggets

Die Denver Nuggets haben auch Spiel 2 gegen die Los Angeles Lakers für sich entschieden. Dabei genügt dem Top-Seed der Western Conference ein furioses viertes Viertel, in welchem Jamal Murray explodiert. Denver gewinnt am Ende mit 108:103.

So spielte es auch keine Rolle, dass Nikola Jokic im vierten Viertel erneut ohne Field Goal blieb. Der Serbe sorgte aber dafür, dass Denver nach 36 Minuten überhaupt noch im Spiel war. Mit 23 Punkten (9/21), 17 Rebounds und 12 Assists verbuchte der Center trotzdem das siebte Triple-Double dieser Postseason, was einen uralten Rekord von Wilt Chamberlain einstellt.

Murray traf dabei im vierten Viertel fünf Würfe in Folge und bog so die Partie noch um. Drei Viertel lang waren die Gäste fast immer vorne, doch ein 20:5-Lauf der Nuggets stellte trotz eines späten Lakers-Runs die Weichen auf Sieg. Murray erzielte 23 seiner 37 Punkte (11/24 FG) in den letzten zwölf Minuten und zeigte auch in der Crunchtime von der Freiwurflinie fast keine Nerven.

Nuggets vs. Lakers: Murray-Explosion sichert Denver Sieg

Die Lakers starteten diesmal deutlich besser in die Partie. Reaves versenkte zwei Dreier, dazu zogen die Gäste mal wieder zahlreiche Fouls. Innerhalb weniger Minuten hatten KCP, Porter Jr. und Christian Braun je zwei Fouls, wodurch die Nuggets-Rotation ordentlich durchgeschüttelt wurde. Ansonsten blieb aber aufgrund zahlreicher Unterbrechungen vieles Stückwerk. Denver hatte mal wieder in Transition Erfolg, während Davis und LeBron zusammen erst drei Würfe genommen hatten. So war es für die Gäste ein Erfolg, dass es nach zwölf Minuten 27:27 stand.

Für Denver pausierte nun Jokic und prompt setzte es einen Lakers-Run. Hachimura war noch ohne Fehlversuch aus dem Feld (13 PTS, 6/6), während Denver ohne Rhythmus spielte. Die sonst so gute Offense war wenig flüssig, im Halbfeld gelang fast nichts. Die Lakers führten zeitweise mit +11, doch in der Folge vergaben auch sie zehn Würfe am Stück und blieben über fünf Minuten ohne Field Goal. LeBron beendete die Dürre, Hachimura legte per Dunk nach, sodass die Lakers zur Pause mit 53:48 vorne lagen.

Was Denver fehlte, war Gefahr von draußen. Murray produzierte einige fiese Backsteine, Porter Jr. verweigerte (völlig untypisch für ihn) sogar diverse Looks. So kamen die Gastgeber einfach nicht heran, obwohl Davis offensiv abgemeldet war. Erst zum Ende des Viertels fielen auch wieder die Würfe. KCP und Bruce Brown trafen hintereinander und durch einen 10:0-Lauf in nicht einmal zwei Minuten war alles wieder ausgeglichen. L.A. nahm dennoch einen knappen Vorsprung in den Schlussabschnitt mit (79:76).

Jokic blieb weiter im Spiel, während Davis pausierte. So war es LeBron, der den Serben verteidigte. Beide tauschten Flops aus, stattdessen war nun Murray zur Stelle. James ballerte auf der Gegenseite munter von draußen, blieb aber kalt. Ganz anders Murray, der 8 Nuggets-Punkte in Folge erzielte. Und das hatten die Gastgeber gebraucht. Plötzlich fielen die Dreier, Murray holte zudem 2 Steals und war die treibende Kraft eines 17:3-Laufs über gut fünf Minuten. L.A. kam zwar mit 7 schnellen Zählern noch einmal auf -5 heran und Reaves hatte kurz darauf mit einem Bank Shot Three noch einmal Glück, sodass es nur noch 2 Zähler Differenz waren.

Im Play zuvor stieg LeBron jedoch Davis auf den Fuß und der 38-Jährige blieb erst einmal am Boden, konnte aber weitermachen. Murray stellte von der Linie auf +4, Davis konnte aber 40 Sekunden vor Schluss aus der Ecke nicht verkürzen. Denver schmiss trotzdem noch einmal den Ball weg, aber James vergab einen schwierigen Leger und Murray machte im Gegenzug alles klar.