NBA Finals: Denver Nuggets kämpfen Miami Heat in Spiel 5 nieder und sind erstmals NBA-Champion

Die Denver Nuggets sind erstmals in ihrer Geschichte NBA-Champion. In Spiel 5 setzten sich Nikola Jokic und Co. in einer hart umkämpften Partie mit 94:89 durch und gewinnen die Serie mit 4-1. Jokic wird im Anschluss als Finals-MVP ausgezeichnet.

© getty

Nuggets vs. Heat: Denver ist Champion - Butler wacht zu spät auf

Es war ein nervöser Start der Nuggets mit vier Ballverlusten in ebenso vielen Minuten. Miami konnte dies aber nicht nutzen. In der Zone wurde viel vergeben, Butler vergab zwei Freiwürfe. Die Heat verfehlten zehn Würfe am Stück, Denver antwortete mit 12 Zählern in Folge. Jokic und Gordon hatten jedoch schon zwei Fouls und so hatte Adebayo freie Fahrt. Nuggets-Coach Michael Malone reagierte, entstaubte DeAndre Jordan und dieser machte es defensiv sogar überraschend gut. Adebayo stand dennoch bereits bei 14 Zählern, Miami führte mit 24:22 nach dem ersten Viertel.

Die Gäste zogen in der Folge weiter Fouls und bekamen mehr Drives, da Denver nun etwas zögerlicher am Korb agierte. Dazu brach die Zonenverteidigung komplett den Rhythmus der Nuggets. Es war also genau nach dem Geschmack der Heat: physisch, kaum Flow, ein echter "Dog Fight", eine zweistellige Führung war die Folge. Denver wirkte beeindruckt, hatte von draußen keinen Rhythmus und ließ in der Zone so viel wie noch nie in dieser Serie zu. Mit 51:44 für Miami ging es in die Kabine.

Nach dem Wechsel taute dann auch Jokic auf. Miami bespielte den Center meist im Eins-gegen-Eins, ein gefundenes Fressen für den Serben. Als Murray dann endlich den zweiten Nuggets-Dreier des Abends traf, war nach einem 7:0-Lauf wieder alles ausgeglichen. Es passte aber zum Spiel, dass Denver danach vier Minuten ohne Punkte blieb und erst eine Brandrede von Jokic während einer Auszeit die Gastgeber wieder weckte. Eine echte Bombe von Kyle Lowry sorgte aber dafür, dass Miami weiter minimal vorne war (71:70 Heat).

Die Heat pfiffen aber aus dem letzten Loch, durch pures Chaos blieben sie aber im Spiel, da kein Team über 2:30 Minuten keine Punkte erzielen konnte. Die Heat brauchten sogar über fünf Minuten, um wieder zu scoren. Der Rückstand betrug trotzdem nur 4 Zähler und nach einem sehr umstrittenen Foul von Gordon bei einem Dreier von Butler war Miami gut drei Minuten vor Schluss wieder auf einen Zähler dran. Butler erzielte für die Heat insgesamt 13 Zähler am Stück, zwischenzeitlich waren die Gäste sogar wieder vorne, doch Denver hatte per Putback durch Bruce Brown die Antwort.

Butler wurde schließlich zum tragischen Helden, als er die Chance auf den Sieg liegen ließen und stattdessen einen schlechten Pass spielte, welche Caldwell-Pope abfing. Der Guard erhöhte bei noch 24 Sekunden auf der Uhr von der Linie auf +3. Butler nahm noch einmal einen wilden Dreier, doch dieser verfehlte das Ziel deutlich. Die Nuggets konnten schließlich feiern.