NBA Playoffs: Jimmy Butler dreht spät auf, Celtics fallen auseinander - Miami Heat holen auch Spiel 2

Die Miami Heat haben die Boston Celtics erneut geschockt. Angeführt von Jimmy Butler drehte der Außenseiter Spiel 2 in der Schlussphase, gewann mit 111:105 und führt in den Conference Finals im Osten nun mit 2-0.

Spiel 3 der Serie findet in der Nacht auf Montag (2.30 Uhr) in Miami statt. In eigener Halle sind die Heat in der Postseason noch ungeschlagen, Boston hat nun fünf von neun Heimspielen verloren.

Wendepunkt war ein Privatduell zwischen Butler und Bostons Grant Williams, die sich Mitte des vierten Viertels beharkten und Stirn and Stirn ein Wortgefecht lieferten. Während die Heat dadurch angespornt wirkten und gerade Butler mehrfach im Eins-gegen-eins punktete, fielen die Celtics auseinander und trafen in den letzten 3:52 Minuten keinen Wurf mehr aus dem Feld.

Die Celtics gaben im Schlussviertel eine deutliche Führung aus der Hand und stehen in den Playoffs nun mit dem Rücken zur Wand: Die nächsten beiden Partien der Best-of-seven-Serie finden in Miami statt.

© imago images

Celtics vs. Heat: Boston kann sich nicht entscheidend absetzen

Wie schon in Game 1 setzte Celtics-Coach Joe Mazzulla auf eine Starting Five mit zwei Big Men, Marcus Williams III lief neben Al Horford auf. Das hinderte Miami aber nicht daran, einen guten Start hinzulegen: Zwei Treffer aus dem Feld, zweimal wurde das Wurf-Foul gezogen - 9:2. Nach einem Dreier von Max Strus stand es 16:9, dann 20:14. Während Tatum einen guten Start hinlegte und auch von draußen traf, ging bei Brown fast gar nichts (1/7).

Das Spiel kippte, als bei den Celtics die Bankspieler drauf waren: Mit Grant Williams kam mehr Defense, mit Derrick White und Malcolm Brogdon die Offense: Angeführt von Tatum sorgte ein 11:2-Run zum Ende des Viertels für die Führung, es folgten zwei schnelle Dreier und wenig später die Auszeit von Erik Spoelstra. Caleb Martin beendete dann aber den 21:2-Run - und dann legten die Heat unbeeindruckt ihren 19:2-Run hin, mit Butler zum Großteil auf der Bank. Bei Boston fielen gegen die Zonenverteidigung Miamis die Dreier nicht mehr, das Spiel wurde unsauberer. Mit einem knappen 54:50 für die Gäste ging es in die Pause.

Mazzulla stellte für die zweite Hälfte um, White rückte für Williams III in die Starting Five. Der Mann aus dem All-Defense Second Team blockte Butler prompt am Ring und zog ein Offensiv-Foul gegen Kevin Love. Miami tat sich jetzt schwerer, Boston kam zu Transition-Gelegenheiten: Tatums Dunk beendete einen 6:0-Run, die Celtics waren wieder vorn.

Tatum erzielte in dieser Phase 10 Punkte in Folge, dazu kam ein Step-Back-Dreier über Butler, der die Halle kochen ließ. Dem gelang offensiv in dieser Phase nicht viel, 10:0-Run Boston! Aber wieder konterte Martin mit schnellen 5 Punkten, die Heat blieben noch in Schlagdistanz (75:83).

Miami startete erneut in der Zone, aber die Celtics erspielten sich dennoch gute Gelegenheiten am Ring. Nach einem Dunk schwoll die Führung wieder auf 12 Punkte an. Zwei Dreier von Duncan Robinson verkürzten, mit Butler auf der Bank. Das Spiel wurde jetzt immer hitziger: Grant Williams versenkte einen Dreier und ließ es den zurückgekehrten Butler wissen, der konterte mit einem And-1 und wieder gerieten die beiden aneinander - Double Technicals!

Heiße Kiste jetzt: Beim Stand von 98:96 für Boston nahm Butler einen Dreier, der nicht fiel. Kontakt mit Marcus Smart, die Refs entschieden auf Offensive Foul. Fuchsteufelswild nahm Spoelstra die Challenge, aber ohne Erfolg. Jimmy Buckets hatte jetzt aber das Auge des Tigers! Zwei Jumper über Grant Williams, plötzlich waren die Heat vorn - und Williams musste auf die Bank. 16:4-Run für den Underdog, und dann stopfte Adebayo mit einem Urschrei nach Offensiv-Rebound. 105:100. Unglaublicher Turnaround! An der Linie brachten die Heat den Sieg nach Hause.