NFL Draft 2024: Erst die Quarterbacks, dann die Receiver? Alle Teams, ihre Picks und Baustellen im Überblick

Los Angeles Chargers

Bilanz 2023: 5-12

Picks: 5, 37, 69, 105, 110, 140, 181, 225, 253

Needs: WR, CB, OL, RB,

Neuer Head Coach in Jim Harbaugh, neuer General Manager in Joe Hortiz: Bei den Chargers ist der Umbruch in vollem Gange, mehrere hochpreisige Spieler wurden in der Offseason abgegeben, um die Cap-Sünden der Vergangenheit zu reparieren. Die gute Nachricht: In Justin Herbert haben die Bolts bereits einen Top-Quarterback, das macht die Sache einfacher. "In unseren Augen haben wir den ersten Pick im Draft", sagt Hortiz, ein Hinweise darauf, dass zuvor gut und gerne vier QBs ausgewählt werden könnten.

"Physisch" soll von jetzt an in Los Angeles gespielt werden, betonten die neuen Macher. Das spräche für Verstärkung in der O-Line, gerade die rechte Seite war letzte Saison schwach. Einen neuen Running Back braucht es ebenfalls, sowie Hilfe auf Cornerback. Damit wäre man an fünfter Stelle aber etwas zu früh dran - und downtraden will man nur bei einem wirklich "attraktiven" Angebot. Insofern könnte es am Ende doch auf Rome Odunze oder Malik Nabers hinauslaufen, schließlich wurden Keenan Allen und Mike Williams abgegeben.