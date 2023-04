NBA: Atlanta dominant an den Brettern! Hawks rächen sich an Miami Heat und sichern Playoff-Ticket

Die Atlanta Hawks rächen sich für ihr Playoff-Aus gegen die Miami Heat im Vorjahr (1:4) und gewinnen das erste Play-In-Duell im Osten mit 116:105, womit sie sich für eine Playoff-Serie gegen die Boston Celtics qualifizieren.

Miami Heat (E7) - Atlanta Hawks (E8) 105:116 (BOXSCORE)

Bei 33 Punkten von Kyle Lowry hätte man wohl eher auf einen Kantersieg der Heat getippt, doch es kam ganz anders. Die Hawks führten mit bis zu 24 Punkten und über 45 Minuten der Partie, weil sie sich 22 Offensivrebounds schnappten und mit 63:39 Rebounds insgesamt viel stärker waren an den Ringen. "Es ist nur ein Spiel. Aber es war unser Spiel", lobte Hawks-Coach Quin Snyder sein Team.

Trae Young war mit 25 Zählern (8/18 FG), 8 Rebounds und 7 Assists der Topscorer seines Teams, doch sein Dreier (1/8) fiel wie auch bei seinen Mitspielern kaum, Atlanta traf nur 10/41 (24,4 Prozent). Insgesamt trafen die Hawks jedoch fast 47 Prozent ihrer Würfe und hatten jede Menge Chancen, was vor allem an Clint Capela (4, 2/3 FG) lag, der sich 8 seiner 21 Rebounds in der gegnerischen Hälfte sicherte.

Dejounte Murray machte eine gute Figur mit 18 Punkten und 6 Assists, dazu brillierte Atlanta mit einer starken Bank, von der alle vier eingesetzten Reservisten zweistellig punkten. Onyeka Okongwu (12) traf 5/6 seiner Würfe und blockte 4 Würfe.

Ernstzunehmende Gegenwehr leistete auf der Gegenseite vor allem Lowry, der im vierten Viertel von der Bank kommend 4 seiner 5 Dreierversuche traf auf dem Weg zu 14 Zählern und 3 Assists, seine 33 Punkte (11/16 FG) markieren seinen bisherigen Bestwert im Trikot der Heat.

NBA: Jimmy Butler nicht in Bestform gegen Atlanta

Tyler Herro machte eine gute Partie mit 26 Zählern (12/23 FG) und Bam Adebayo (12, 5/12) machte sich nützlich mit 9 Rebounds, 4 Assists, 3 Steals und 2 Blocks. Jimmy Butler schaffte es jedoch diesmal nicht, seine sonst oft besonders starken Leistungen in einem wichtigen Spiel abzurufen. Er spielte zwar 9 Assists, traf jedoch nur 6/19 aus dem Feld für insgesamt 21 Punkte.

Hinter Lowry kam zudem kaum nennenswerte Unterstützung von der Bank der Heat, Caleb Martin blieb punktlos in knapp 28 Minuten. Miami hielt den Rückstand nach der Pause lange im einstelligen Bereich, kam jedoch nie in direkte Reichweite eines Ausgleichs.

Die Heat warten noch auf ihren Gegner für ihre zweite Chance, sie werden entweder auf die Toronto Raptors oder Chicago Bulls treffen im Spiel um Platz 8 am Freitag. "Wir müssen am Freitag genau gegenteilig zu heute spielen", erklärte Butler nach der Niederlage frustriert.

