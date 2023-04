NBA: Dennis Schröder wird bei Comeback der Los Angeles Lakers gegen Minnesota Timberwolves zum Helden

Dennis Schröder hatte den Gamewinner gegen die Minnesota Timberwolves nach 48 Minuten fast sicher, doch in der Overtime klappte es dann für die Los Angeles Lakers. Nach einem Comeback von 15 Punkten trifft L.A. in den Playoffs auf die Memphis Grizzlies.

Los Angeles Lakers (W7) - Minnesota Timberwolves (W8) 108:102 OT (BOXSCORE)

Was für eine verrückte letzte Sekunde der Regulation in Los Angeles! Zuerst wurde Schröder zum Helden bei einem komplett freien Dreier nach Assist von LeBron James und stellte auf +3, dann unterlief Anthony Davis jedoch noch ein schwerer Fehler.

Nach dem Einwurf mit 1,2 Sekunden zu spielen sprang Davis auf den Fuß von Mike Conley bei dessen Dreierversuch, Conley wackelte den ersten Versuch rein und war dann zweimal sicher von der Linie mit 0,1 Sekunden auf der Uhr. Overtime!

Dort schnappten die Lakers sich schnell eine Führung von fünf Punkten, den Wolves schien das Wurfglück auszugehen. Doch ausgerechnet LeBron James schenkte Minnesota noch eine letzte gute Chance mit einem schlechten Einwurf, der von Conley abgefangen wurde.

Im anschließenden Fastbreak kam Taurean Prince zu einem guten Abschluss von Downtown, war jedoch nicht erfolgreich, Austin Reaves sicherte sich den wichtigen Rebound. Schröder machte den Triumph an der Freiwurflinie perfekt. Die Wolves haben am Freitag eine weitere Chance auf die Playoff-Qualifikation im Spiel um Platz acht im Westen gegen die Oklahoma City Thunder oder New Orleans Pelicans.

NBA: "Brainfart" von Davis vermasselt Schröders Gamewinner

"Es ist unglücklich, dass AD einen Brainfart hatte und Dennis den Gamewinner vermasselt hat", scherzte James anschließend in Richtung Davis, der nach dem Sieg auch darüber lachen konnte.

"Zur Mitte der Saison hatte ich auch so eine Chance auf einen Gamewinner, aber ich habe danebengeworfen. Diesmal hab ich getroffen", jubelte Schröder mit einem breiten Grinsen. Er kam schon angeschlagen in die Partie und musste dann nach einem Umknicken und anschließenden Knöchelproblemen im zweiten Viertel erstmal auf die Bank, lief später jedoch wieder rund.

Mit 21 Punkten (5/12 FG, 3/4 3P), 2 Assists und 1 Steal in knapp 33 Minuten von der Bank kommend spielte Schröder gerade in der zweiten Halbzeit eine wichtige Rolle bei der Aufholjagd der Lakers. Die Lakers waren dringend angewiesen auf die gute Leistung eines Reservisten, da die Starter D'Angelo Russell (2, 1/9 FG, 8 Assists), Reaves (12, 4/13) und Jarred Vanderbilt (0, 0/2) alle kaum trafen.

James legte einen Kraftakt hin mit 30 Zählern (12/21 FG), 10 Rebounds, 6 Assists und 2 Blocks in über 45 Minuten. Auch Anthony Davis (24, 10/19) stand fast 43 Minuten auf dem Parkett. Er nutzte die Abwesenheit von Rudy Gobert besonders am gegnerischen Brett, wo er 9 seiner 15 Rebounds holte. Dazu verbuchte er 4 Assists (5 Turnver), 2 Steals und 3 Blocks.

NBA: Totalausfall von Anthony Edwards

Dies traf bei den Wolves neben Jordan McLaughlin (0, 0/5) nur auf Anthony Edwards zu, der komplett von der Rolle schien und nur 3/17 FG und 0/9 Triples verwandelte auf dem Weg zu mickrigen 7 Punkten sowie 8 Rebounds, 5 Assists und 3 Blocks. Der Rest seiner Mannschaft spielte die ersten 42 Minuten ziemlich heiß auf - solange ihr Big Man auf dem Parkett stand.

Die Wolves waren wie zwei unterschiedliche Teams mit und ohne Karl-Anthony Towns, der ein exzellentes Spiel machte mit 24 Punkten (8/12 FG), 11 Rebounds, 5 Assists und 3 Blocks sowie einem Net-Rating von +18, das mit Abstand Beste bei Minnesota. Bei den Lakers waren nur Schröder (+22) und Rui Hachimura (+20) besser.

Neben Towns war auch Conley bestens aufgelegt mit 23 Zählern bei 6/8 Triples sowie 4 Assists und 3 Steals, Kyle Anderson (12) war offensiv (13 Assists) wie defensiv (4 Steals, 4 Blocks) ebenfalls extrem wertvoll. Auch Taurean Prince (14, 4/7 3P) und Nickeil Alexander-Walker (11, 4/5 FG) steuerten noch Double Digits bei.

Direkt im ersten Viertel war zu sehen, wie sich die Abwesenheit von Gobert auswirken sollte auf das Spiel. Die Lakers hatten immer wieder Zugriff in der Zone, sowohl im Abschluss als auch beim Offensivrebound. Dafür musste jeder eingesetzte Gast als Dreierschütze respektiert werden, und Minnesota traf direkt 5/9 Triples im Abschnitt, den sie mit 28:22 für sich entschieden.

NBA: Starker Towns im Foultrouble

Dieses Bild setzte sich auch früh im zweiten Viertel fort, so dass Edwards den Wolves die erste zweistellige Führung der Partie verschaffe. Die Lakers antworteten jedoch wenig später mit einem 12:2-Lauf und holten sich die Führung, die jedoch nicht lange währen sollte. Denn nach der langen Schwächephase rüttelten die Wolves sich umso schneller wieder wach und trafen wieder von allen Positionen, Conley versenkte seinen dritten Dreier zum Pausenstand von 60:49.

Auch nach der Pause ließ der Wurferfolg der Wolves erstmal nicht nach, ohne eine starke Phase von Schröder mit 7 Lakers-Punkten am Stück wäre Minnesota noch weiter als auf +15 weggezogen. Ein Schlüsselmoment ereignete sich knapp zweieinhalb Minuten vor Schluss des dritten Viertels, als Towns sein viertes Foul beging und nach kurzem Einsatz schon wieder auf die Bank musste. James verkürzte per Putback auf 79:86.

Dies wiederholte sich im Schlussabschnitt, als Towns keine Minute ohne sein fünftes Foul auskam. Dessen machte er sich schuldig, als er sich nicht richtig in Position brachte im Boxout gegen Davis und seinen Gegenspieler dann leicht aber deutlich am Arm runterzog. Die Lakers ließen den Rückstand weiter auf -3 schmelzen, bevor Towns mit 7:35 zu spielen zurück aufs Feld kam.

Die Offense der Wolves kam jedoch auch mit Towns nicht zurück in den Rhythmus und blieb fast sechs Minuten ohne Punkte, die Lakers trafen lange auch nur gerade genug für den Ausgleich bei 95:95. Bis zur Schlusssekunde.

