NBA Playoffs: LeBron James zu platt! Memphis Grizzlies erzwingen Spiel 6 gegen die Los Angeles Lakers

Die Los Angeles Lakers müssen auf den Einzug in die 2. Playoff-Runde warten: In Spiel 5 gab es für LeBron James und Co. auswärts bei den Memphis Grizzlies nichts zu holen - gerade der King blieb für seine Verhältnisse blass. Die Lakers verlieren mit 99:116.

Gerade mal 15 Punkte markierte James, bei 5/17 aus dem Feld (dazu 10 Rebounds, 5 Assists und 5 Turnover). Anthony Davis war mit 31 Punkten und 19 Rebounds bester Laker. Bei den Grizzlies glänzte der Backcourt mit Ja Morant (31 Punkte, 10 Rebounds, 7 Assists) und Desmond Bane (33, 10 und 5). Jaren Jackson Jr. verbuchte ebenfalls ein Double-Double (18, 10, 2 Blocks).

Spiel 6 der Serie findet in der Nacht auf Samstag (4.30 Uhr) in Los Angeles statt, ein potenzielles Spiel 7 am Sonntag in Memphis. Die Lakers führen in der best-of-seven-Serie mit 3-2.

"Mit dem Rücken zur Wand sind wir am stärksten", sagte Bane nach der Partie. "Wir mussten auf die Spiele in L.A. reagieren und eine Antwort liefern."

Dennis Schröder kam für die Lakers wie üblich von der Bank, blieb in 19 Minuten aber ohne Punkt (0/2 FG) und bei einem Plus-Minus von -20.

19:2-Run im 3. Viertel führt Grizzlies zum Sieg

Bislang hatte das Team, das nach dem 1. Viertel in Front lag, alle vier Spiele gewonnen. Ein gutes Omen für die Hausherren, die Bane direkt mit ein paar Jumpern ins Spiel brachten, und auch Ja Morant fand gut in die Partie. Die Lakers, bei denen Anthony Davis diesmal wieder sehr energisch startete, blieben aber dran - bis Memphis einen 10:0-Lauf in den letzten zwei Minuten hinlegte: 7 Punkte von Morant, dazu ein Dreier von Luke Kennard - 38:24 nach den ersten zwölf Minuten.

Im 2. Spielabschnitt wogte das Spiel hin und her: Mehrfach verkürzten die Lakers auf rund zehn Punkte, mehrfach zogen die Grizzlies davon. Endlich fielen bei L.A. auch ein paar Dreier, auf der Gegenseite musste Luke Kennard früh mit seinem schon dritten Foul runter. Das Highlight des Quarters war ein Alley-Oop auf Morant, der über LeBron James hochstieg, von diesem gefoult wurde - aber der Ball fiel dennoch. Auch AD war voll da: Block gegen einen Corner Three, auf der Gegenseite das Dreipunktspiel nach Foul von Morant. Ihm war es zu verdanken, dass Los Angeles zur Pause nur mit 9 zurücklag, kurz zuvor waren es nämlich schon 17 gewesen: 18 Punkte, 10 Rebounds und 2 Blocks. Morant stand bei ebenfalls 18 Punkten, Bane sogar bei 21 (7/12).

D'Angelo Russell brachte die Lakers mit 8 schnellen Punkten nach dem Seitenwechsel auf -1 heran - alles wieder offen. L.A. packte die Zone und spielte in der Defense 5 gegen 4 - Dillon Brooks wurde am Perimeter völlig ignoriert, wenn er im Spiel war. Bestrafen konnte der die Nichtachtung zum wiederholten Male nicht, es lief für die Grizzlies in dieser Phase nur, wenn Morant übernahm. Aber auch LeBron war offensiv endlich im Spiel, aber wieder beendeten die Grizzlies das Viertel stark und legten einen phänomenalen 19:2-Lauf hin. 94:76!

Zu Beginn des Schlussviertels warf LeBron zwei Dreier daneben, die Grizzlies attackierten mit Davis auf der Bank dagegen unermüdlich den Korb. Nach einem Three-Point-Play von Bane war die Führung auf 25 angewachsen (101:76), die Zuschauer im FedExForum durften feiern. Mit James und Davis wieder auf dem Parkett legten die Lakers zwar noch eine kleine Aufholjagd hin und machten die Grizzlies nervös, bei denen Kennard mit einer Schulterverletzung raus musste. Näher als auf 12 Punkte kamen die Gäste aber nicht mehr heran.

Die wichtigsten Statistiken

Memphis Grizzlies (W7) vs. Los Angeles Lakers (W2) 116:99 (BOXSCORE), Serie: 2-3

An den Brettern (54:52) und bei den Turnovern (13:11) hielten die Lakers diesmal gut mit, aber bei den Dreiern erwischte das Team in Purple und Gold diesmal einen gebrauchten Tag: 10/39, das sind miserable 25,6 Prozent. Als sich im Schlussviertel noch einmal eine Aufholjagd andeutete, ging zeitweise ein Dreier nach dem anderen flöten. Die Grizzlies standen mit 14/40 in dieser Hinsicht besser da.

Dillon Brooks verteidigte Anthony Davis in Halbzeit eins, um Foul Trouble bei Jaren Jackson Jr. zu vermeiden. Ein Fehler? Durch das Mismatch ging der Ball von Beginn an zu AD, der oftmals zu passive Big Man musste aktiv werden - Memphis weckte quasi den Bär. Mit 14/23 aus dem Feld und stolzen 19 Boards zeigte Davis nach dem schwachen Spiel 4 diesmal, wozu er fähig ist.

Überhaupt ist Brooks in dieser Serie in der Offensive ein derart offensichtlicher Schwachpunkt, dass seine Minuten in Spiel 6 erneut schrumpfen sollten. 3/15 aus dem Feld, 2/10 von Downtown - macht 8 Punkte in 30 Minuten. Mit ihm spielt Memphis offensiv 4 gegen 5. Mit Luke Kennard (2/3 3FG) dagegen sieht die Offense deutlich besser aus - er war in 18 Minuten bei +26: Heißt: Mit ihm auf dem Court legten die Grizzlies die entscheidenden Runs hin.

Hätte Darvin Ham das Spiel früher aufgeben müssen? Bei 25 Punkte Rückstand im Schlussviertel ließ er LeBron und Davis drauf, statt sie für Spiel 6 zu schonen. LeBron ging 4:04 Minuten vor dem Ende raus, Davis sogar erst 1:58 vor dem Ende. Und vor dem nächsten Spiel - und einem möglichen Spiel 7 - gibt es jeweils nur einen freien Tag ...

Memphis Grizzlies vs. Los Angeles Lakers: Die Stimmen

Darvin Ham (Head Coach Lakers): "Man hat uns gesagt, dass wir es gar nicht erst so weit schaffen werden. Es gibt also keinen Druck. Einfach nur Basketball."

Desmond Bane (Grizzlies): "Wir werden für Spiel 7 wieder hier sein, vor den besten Fans der NBA."

Der Top des Spiels: Ja Morant

Die linke Hand des High-Flyers ist schon länger lädiert, gegen die Lakers bekam er diesmal auch noch etwas am Knie ab, will aber für Spiel 6 fit sein. Tritt er erneut so dominant auf, wird es schwer für L.A.: Morant traf 13 seiner 26 Würfe aus dem Feld, darunter mehrere spektakuläre Plays am gegnerischen Ring. Immer wieder drückte er aufs Tempo, verschuldete gleichzeitig aber nur schlanke 2 Turnover.

Der Flop des Spiels: LeBron James

Majestätsbeleidigung? Irgendwie schon, doch nach seinen Heldentaten 48 Stunden zuvor musste LeBron seinen 38 Jahren diesmal Tribut zollen. Gerade die schwache erste Hälfte sorgte dafür, dass die Lakers diesmal eine Aufholjagd brauchten: 6 Punkte (2/9 FG) und 4 Rebounds waren es nach 24 Minuten, dafür aber stolze 5 Turnover. Am Ende sah die Statline mit 15, 10 und 5 etwas besser aus, aber die Quote aus dem Feld (5/17) und von Downtown (1/9) - darunter auch ein Airball - war schon mies.

NBA Playoffs: Die Stats-Leader bei Grizzlies vs. Lakers