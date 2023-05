NBA Playoffs: Nikola Jokic und die Denver Nuggets mit Zittersieg gegen Los Angeles Lakers und starken Anthony Davis in Spiel 1

Die Denver Nuggets überleben eine späte Aufholjagd von Anthony Davis und LeBron James und besiegen die Los Angeles Lakers mit 132:126. Damit geht die Mannschaft von Nikola Jokic mit 1-0 in den Western Conference Finals in Führung.

Die Lakers kamen eine Minute vor Schluss noch einmal auf 3 Punkte ran, doch verpassten es in der Folge, sich gute Würfe herauszuspielen. Jokic zog dann mit 30 Sekunden auf der Uhr ein Foul gegen Davis und stahl in der nächsten Possession den Ball von LeBron James. Der King verpasste seinen letzten Dreier und das Comeback blieb ungekrönt. Denver führte nämlich bereits im zweiten Viertel mit 21 Punkten. Garant für diese so wichtige Hypothek war Jokic. Der Serbe kam mit 34 Punkte, 21 Rebounds und 14 Assists (allerdings nur 3 Punkte im vierten Viertel) auf ein Triple Double.

Los Angeles wurde von einem dominanten Anthony Davis (40 Punkte, 10 Rebounds) und einem starken James (26 Punkte, 12 Rebounds, 9 Assists) angeführt. Unterstützung gab es von Austin Reaves (23 Punkte, 8 Assists, 5/9 Dreier) und Rui Hachimura (17 Punkte), der am Ende viel gegen Jokic verteidigte. Dennis Schröder durfte wieder von Beginn an und rieb sich defensiv gegen Jamal Murray auf. Vorne kam der Deutsche auf 6 Punkte und 5 Assists.

Murray konnte 31 Punkte verbuchen. Für Entlastung sorgte außerdem Kentavious Caldwell-Pope. Der ehemalige Laker hatte am Ende 21 Zähler gegen sein Ex-Team auf dem Konto. Bruce Brown steuerte 16 Punkte bei, Michael Porter Jr. hatte ein Double Double (15 Punkte, 10 Rebounds).