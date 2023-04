NBA Playoffs: Jubel im Big Apple! New York Knicks gewinnen Serie gegen Cleveland Cavaliers

Die New York Knicks haben die Erstrundenserie in den NBA-Playoffs gegen die Cleveland Cavaliers mit 4-1 gewonnen. In Spiel 5 feierten die Knicks einen souveränen Auswärtserfolg. Memphis erzwang gegen die Lakers ein Spiel 6.

Außerdem müssen die Milwaukee Bucks gegen die Miami Heat gewinnen, um nicht vorzeitig den Sommerurlaub anzutreten. Zwischen Sacramento und Golden State steht derweil Spiel 5 an.

Cleveland Cavaliers (E4) - New York Knicks (E5) 95:106 (BOXSCORE), Serie: 1-4 Die Knicks sind wieder wer! Mit einer erneut starken Vorstellung in der Fremde hat der 5-Seed die Serie gegen Cleveland beendet und wartet jetzt auf die Heat oder die Bucks. Für die Knicks war es die erste gewonnene Playoff-Serie seit 2013, damals noch mit Carmelo Anthony und Jason Kidd. Sieggarant war eine starke Mannschaftsleistung, angeführt von Jalen Brunson (23), RJ Barrett (21) und Immanuel Quickley (19 von der Bank). Besonders an den Brettern (48:30) und der Freiwurflinie (29:15) wurden die Cavs förmlich abgekocht. Dabei mussten die Knicks eine Verletzung von Big Man Julius Randle verkraften. Der hatte in Halbzeit eins ein gutes All-Around-Game abgeliefert (13 Punkte, 6 Assists, 4 Rebounds), landete 1:25 Minuten vor der Pause dann aber bei einem Closeout auf dem Fuß von Caris LeVert und knickte um. Erneut sein schlimmer linker Knöchel! Randle musste raus. In die Bresche sprang vor allem Center Mitchell Robinson (13 Punkte, 18 Rebounds, 3 Blocks), der an den Brettern aufräumte und das Duell gegen Evan Mobley (6 und 9) klar gewann - zweistellige Offensiv-Rebounds hatte für die Knicks zuletzt Patrick Ewing 1994 abgegriffen. Nach Viertel 1 führten die Knickerbockers mit 7, anschließend bewegte sich der Vorsprung zumeist um die 10 Punkte, bis Darius Garland (21 Punkte) acht Minuten vor dem Ende mit vier schnellen Punkten auf 84:90 verkürzte. Aber die Knicks sind aktuell einfach mental unheimlich stark - und defensiv eine Macht. Vier Minuten lang blieben die Cavs anschließend ohne Punkt, abgeklärt brachte New York die Partie in der Schlussphase nach Hause. Für die Cavs ist das Aus in Runde eins eine herbe Enttäuschung. Donovan Mitchells Statline war am Ende zwar noch respektabel (28, 7 und 5), der Superstar konnte das Spiel aber zu keinem Zeitpunkt an sich reißen. LeVert steuerte 17 Punkte bei. NBA Playoffs: Die Stats-Leader bei Cavaliers vs. Knicks Kategorie Cavaliers Knicks Punkte Donvoan Mitchell (28) Jalen Brunson (23) Rebounds Evan Mobley (9) Mitchell Robinson (18) Assists Donovan Mitchell (5) Julius Randle (6) Steals Donovan Mitchell, Isaac Okoro (je 2) Mitchell Robinson, Jalen Brunson (je 2) Blocks Evan Mobley, Donovan Mitchell (je 1) Mitchell Robinson (3) Memphis Grizzlies (W2) - Los Angeles Lakers (W7) 116:99 (BOXSCORE), Serie: 2-3