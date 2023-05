NBA Playoffs: Dreierregen in Spiel 4! Boston Celtics wenden Sweep durch Miami Heat ab - Jayson Tatum glänzt

Die Boston Celtics haben Spiel 4 der Playoff-Serie gegen die Miami Heat deutlich mit 116:99 gewonnen und nach drei Niederlagen in Folge den Sweep abgewendet. Während bei den Celtics endlich mal die Dreier fielen, musste Miami kurzzeitig um einen Leistungsträger bangen.

Spiel 5 der Serie findet in der Nacht auf Freitag in Boston statt (2.30 Uhr). Noch nie in der Geschichte der NBA wurde eine Playoff-Serie nach 0-3-Rückstand noch gewonnen - die Celtics werden versuchen, diese Serie zu beenden.

Heat vs. Celtics: Jayson Tatum entscheidet Partie im Schlussviertel

In der ersten Hälfte bot die Partie einige Runs, dementsprechend gab es auch mehrere Führungswechsel. So trafen die Celts ihre ersten vier Würfe und führten früh mit 10:4, aber die Heat konterten ihrerseits direkt mit einem 15:3-Lauf, weil sie völlig unbeeindruckt zu Werke gingen und sich gerade zum Ende des Viertels bei den Gästen einige Turnover einschlichen. So zog Miami auf 29:20 davon.

Mit Jimmy Butler auf der Bank schloss Boston aber im zweiten Abschnitt wieder auf. Al Horford verwandelte zwei Dreier, ein Triple von Grant Williams beendete einen 17:5-Run, die Celtics waren wieder vorn. Es blieb eng, aber vor der Pause zog Miami dann doch wieder leicht weg, weil sich die Celtics den Ball zu oft klauen ließen oder Gabe Vincent beim Dreier gefoult wurde - unnötig. Tatum hatte zur Pause schon 4 Turnover, derweil war Martin von der Bank mal wieder brandheiß (14 Punkte, 6/6).

Auch in der zweiten Hälfte setzten die Celtics weiter auf Würfe von Downtown, verweigerten dafür manchmal auch den einen oder anderen Layup - aber als erst Tatum zweimal einschweißte und dann Derrick White, war nach einem 9:0-Run alles wieder pari. Butler traf in dieser Phase nichts, dazu kamen jetzt bei den Heat in einer Phase gleich vier Turnover in Serie. Marcus Smart traf noch einen langen Dreier - 68:61 Boston! Vincent und Adebayo gingen zusätzlich mit je vier Fouls auf die Bank. Butler übernahm jetzt als Ein-Mann-Offense (15 Punkte im Viertel) und hielt Miami im Spiel, aber bei Boston schien in dieser Phase nahezu jeder Dreier zu fallen. 38 Zähler im dritten Viertel bedeuteten ein 88:79 vor dem Schlussabschnitt.

Jimmy Buckets bekam seine übliche Pause, die Heat spielten Zonenverteidigung und kämpften sich auf 5 Punkte heran. Celtics-Coach Joe Mazzulla reagierte mit einer Auszeit und brachte seinerseits Tatum, der direkt einen Jumper verwandelte und damit einen 12:0-Run startete, an dessen Ende ein 100:83 stand. In diesem Run gelang Grant Williams ein mächtiger Block gegen Butler, dazu kamen Dreier von Tatum und Smart. Miami vermied immerhin die angesprochene Vincent-Verletzung, eng wurde es aber nicht mehr.