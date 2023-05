NBA Playoffs: Miami Heat ringen New York Knicks nieder und stehen in den Conference Finals

Die Miami Heat stehen erneut in den Conference Finals. In Spiel 6 setzten sich die Heat trotz einer Gala von Jalen Brunson mit 96:92 durch und warten nun auf den Sieger der Serie zwischen den Boston Celtics und den Philadelphia 76ers.

Brunson netzte die Freiwürfe und fand kurz darauf Josh Hart für einen einfachen Leger. Und kurz darauf war sogar noch einmal die Chance zur Führung da, doch die Heat doppelten Brunson an der Baseline und dessen Pass wurde schließlich von Vincent abgefangen. Jimmy Butler und Max Strus machten von der Freiwurflinie dann doch alles klar. Die Heat sind damit der erst zweite 8-Seed, welcher mindestens zwei Playoff-Serien überstand. Zuletzt gelang dies den New York Knicks vor 24 Jahren.

Am Ende war es ein Kampf für Miami, doch es reichte. Bam Adebayo erhöhte 65 Sekunden vor dem Ende auf +6 und die Heat bekamen auch einen Stop - das Spiel schien entschieden. Aber: Beim folgenden Einwurf schlug Gabe Vincent Jalen Brunson ins Gesicht, was mit einem Flagrant Foul bestraft wurde.

© getty

NBA Playoffs: Knicks reicht Gala von Brunson nicht

Auch der überragende Brunson konnte daran nichts ändern. Der Guard erzielte in über 45 Minuten 41 Punkte (14/22 FG, 5/10 Dreier), so viele Zähler hatte noch nie ein Aufbauspieler der Knicks in den Playoffs. Der Rest der Gäste traf zusammengerechnet dagegen nur 13/49, also 24 Prozent. Vor allem bei Julius Randle (15, 3/14, 11 Rebounds) wollte wenig klappen. Zweistellig scorten ansonsten nur R.J. Barrett (11, 1/10) sowie Josh Hart (11, 5/10).

Auf Seiten der Heat war etwas mehr Balance gegeben. Jimmy Butler (24, 7/22, 8 Rebounds) und Bam Adebayo (23, 9/20) scorten in der Zone genug, damit Miami einen schwachen Shooting-Abend (nur 7/27 Dreier) überlebt. Lediglich Duncan Robinson (6) verwandelte mehr als einen Distanzwurf.

Die Knicks erwischten dennoch einen guten Start und führten nach einem Randle-Jumper (er sollte danach nur noch einen Wurf treffen) mit +14. Besser wurde es aber nicht mehr, Miami arbeitete sich wieder ins Spiel und sollte in der zweiten Halbzeit die Führung nicht mehr abgeben.