NBA Playoffs: Derrick White mit der Sirene! Boston Celtics erzwingen Spiel 7 mit irrem Buzzerbeater gegen Miami Heat

Die Boston Celtics haben nach 0-3-Rückstand tatsächlich ein Spiel 7 erzwungen. Derrick White wurde für die Celtics mit einem Buzzerbeater zum Helden, nachdem Jimmy Butler Miami mit einem furiosen Schlussspurt scheinbar schon zum Sieger gemacht hatte. Boston gewinnt mit 104:103.

Was für ein Drama! Was für ein Finish! 3 Sekunden vor dem Ende hatte Jimmy Butler die Heat mit drei verwandelten Freiwürfen fast schon in die Finals gebracht, doch Derrick White tippte einen Fehlwurf von Marcus Smart mit der Sirene in den Korb und verlängerte damit die Serie noch ein weiteres Mal.

Zuvor hatte Miami mit einem 12:2-Lauf und 10 Punkten des zuvor enttäuschenden Butler (24, 5/21, 11 Rebounds, 8 Assists) das Spiel komplett gedreht - und standen schließlich doch mit leeren Händen da. Die Heat haben damit ein 3-0 verspielt und könnten nun als erstes Team der NBA-Geschichte einen solchen Vorsprung noch vergeigen. Spiel 7 der Serie findet in der Nacht auf Dienstag um 2.30 Uhr deutscher Zeit statt.

Lange Zeit hatte Jayson Tatum das Matchup mit Butler dominiert, allerdings war der Celtics-Star danach bisweilen unsichtbar, 25 seiner 31 Zähler markierte er in den ersten 24 Minuten. Jaylen Brown kam auf 26 Punkte und 10 Rebounds, Smart (21) traf vier Dreier. Auf Seiten der Heat scorten sechs Spieler zweistellig, wobei vor allem Rollenspieler wie Caleb Martin (21, 7/13), Gabe Vincent (15) und Duncan Robinson (13, 5/11) die Gastgeber lange im Spiel gehalten hatten. Bam Adebayo (11, 4/16, 13 Boards) enttäuschte dagegen erneut im Angriff.