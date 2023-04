NBA Playoffs: Playoff-Bestwert für Devin Booker - Phoenix Suns überleben Monster-Comeback der L.A. Clippers und stehen in der nächsten Runde

Die Phoenix Suns stehen in den Conference Semifinals. In Spiel 5 setzten sich die Suns mit 136:130 gegen die L.A. Clippers durch, mussten dabei am Ende aber noch einmal zittern. Einmal mehr überragend: Devin Booker.

Phoenix Suns (W4) - L.A. Clippers (W5) 136:130 (BOXSCORE), Serie: 4-1

In der nächsten Runde treffen die Suns nun auf die Denver Nuggets, die sich gegen die Minnesota Timberwolves ebenfalls in fünf Spielen durchsetzten. Schon vor zwei Jahren gab es in der zweiten Playoff-Runde dieses Matchup, damals sweepten die Suns Denver. Die Serie startet am 29. April.

Und mit einem Booker in dieser Form werden die Suns wieder gute Chancen haben. Der Guard markierte mit 47 Punkten (19/27 FG) ein neues Playoff-Career-High, es war das sechste 40-Punkte-Spieler seiner Postseason-Karriere, womit der 26-Jährige den alten Rekord von Charles Barkley brach. Kevin Durant steuerte 31 Zähler (10/19) zum Erfolg bei, Deandre Ayton kam auf 21 und 11. Für die Clippers wehrten sich vor allem Norman Powell (27), Mason Plumlee (20, 10 Rebounds) und Nicolas Batum (19, 5/8 3P) gegen die drohende Niederlage. Russell Westbrook (14, 3/17, 8 Assists, 5 TO) erwischte dagegen einen gebrauchten Abend und machte in der Crunchtime eine äußerst unglückliche Figur.

Wie schon in den beiden Heimspielen zeigten sich die Clippers kratzbürstig, auch wenn die Dreier zunächst wieder nicht fallen wollten. Booker legte für die Suns wieder gut los, doch auch Powell hatte weiter die heiße Hand und sorgte dafür, dass die Gäste nicht abreißen lassen mussten. Im zweiten Viertel veränderte dann die Bank der Clips die Dynamik des Spiels. Plumlee schnappte sich zahlreiche Offensiv-Rebounds, dazu fielen auch endlich ein paar Distanzwürfe für die Gäste. Ein kleiner Push vor der Pause half ebenso, dass die Clippers eine 70:61-Führung in die Halbzeit mitnahmen. Diese war aber schnell wieder weg.

Devin Booker erzielt 25 Punkte im dritten Viertel

Mit einem 12:3-Lauf übernahmen die Gastgeber wieder die Kontrolle, danach riss Booker das Geschehen wieder an sich. Westbrook vergab zweimal vorne, auf der Gegenseite ließ es der Shooting Guard der Suns Jumper regnen. Zwei Dreier und ein Midrange-Jumper brachten Phoenix die bis dahin höchste Führung des Abends. Phoenix hatte nun die Offensiv-Rebounds und eben einen Booker, der einfach nicht danebenwerfen konnte.

Alleine im dritten Viertel sammelte der Guard 23 Zähler ein und traf dabei satte sieben Jumper bei nur einem Fehlwurf. Phoenix markierte im dritten Abschnitt 50 Zähler und stellte damit die Weichen scheinbar frühzeitig auf Sieg. (111:94). Die Clippers gaben sich in der Folge aber nicht auf und verkürzten dank Plumlee noch einmal auf -10, doch Booker kehrte zurück und stoppte mit einem weiteren Dreier umgehend die Blutung.

Und doch war das Spiel noch nicht durch. Dreier von Nicolas Batum (2x), Powell und Terance Mann ließen die Suns tatsächlich noch einmal schwitzen. Durant sah kaum noch einen Ball, stattdessen verkürzte Powell von der Linie auf -2. Die Clippers hatten sogar noch die Chance in Führung zu gehen, doch Batum verfehlte von draußen, Powell verlor den Ball und Durant stellte per Leger auf +4. Ein weiterer Turnover von Westbrook besiegelte schließlich das Schicksal der Clippers.

NBA Playoffs - Die Stats-Leader bei Suns vs. Clippers