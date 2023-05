NBA Playoffs: Triple-Double zu Stephen Curry zu wenig! Los Angeles Lakers schlagen Golden State Warriors dank Lonnie Walker IV

Die Los Angeles Lakers haben Spiel 4 für sich entschieden und brauchen nur noch einen Sieg, um die Serie zu gewinnen . Stephen Curry wehrte sich zwar nach Kräften, doch die Lakers bekommen beim 104:101-Erfolg im vierten Viertel einen unerwarteten Push von Rollenspieler Lonnie Walker IV.

Der Guard, der zu Beginn der Serie nicht einmal in der Rotation war, erzielte jeden seiner 15 Punkte im vierten Viertel, schnappte sich kurz vor Schluss auch den entscheidenden Rebound und blieb an der Linie nervenstark. Auch LeBron James drehte im vierten Viertel noch einmal auf, zeigte aber durchaus Zeichen von Müdigkeit. Es reichte trotzdem zu 27 Punkten (10/25 FG), 9 Rebounds und 6 Assists.

Anthony Davis steuerte 23 Zähler (10/16) sowie 15 Rebounds zum Erfolg bei, während Dennis Schröder 35 Minuten auf dem Feld war und wichtige 10 Zähler sowie 3 Assists verbuchte. Kurz vor Schluss forcierte der Deutsche auch noch einen Turnover von Draymond Green, nachdem Stephen Curry kurz zuvor gleich zwei Möglichkeiten zur Warriors-Führung liegen gelassen hatte.

Der Point Guard legte mit 31 Punkten (12/30 FG, 3/14 Dreier), 10 Rebounds und 14 Assists sein drittes Playoff-Triple-Double auf, der Wurf wollte aber nur bedingt fallen. Gary Payton II (15) machte als Starter eine gute Figur, während Klay Thompson (9, 3/11) überhaupt kein Faktor war.

Die Warriors wählten eine kleine Aufstellung mit Payton für JaMychal Green, allerdings verschwand der Guard nach wenigen Minuten in die Kabine. Der Start war zumindest gut für die Dubs, die Davis aus der Zone zogen und so einfache Punkte am Korb bekamen. Die Lakers-Offense stockte derweil, nur Davis rettete einige schwache Possesssions. Da aber die Dubs einen Dreier nach dem anderen vergaben und über vier Minuten ohne Punkte blieben, wurde es nicht bestraft, dass L.A. selbst keine Jumper traf. So powerte eben LeBron zweimal zum Korb und sorgte dafür, dass die Gastgeber mit 22:21 vorne waren.

Lonnie Walker rettet den Lakers den Sieg

Payton war wieder da und schon bekamen die Warriors wieder leichte Punkte. Es war immer das gleiche Rezept. Ein Pick'n'Roll mit Curry und dem Gegenspieler von Davis und schon war die Lakers-Defense entblößt. Auf der Gegenseite traf Reaves nach 18 Minuten den ersten Dreier für die Gastgeber, LeBron legte sofort nach. Dank Curry beendeten die Gäste das Viertel aber besser (14:6-Lauf). Ein tiefer Dreier, ein And-1 gegen Davis - vor allem dank des Chefkochs nahmen die Dubs eine knappe Führung mit in die Pause (52:49).

Auch nach dem Wechsel scorten die Warriors weiter, bevor L.A. mit einem 10:0-Lauf - meist in Transition - durch LeBron und Reaves konterte. Golden State fing sich, wobei nun Payton bei einem 11:0-Run sieben Zähler markierte. Die Lakers wirkten müde, vor allem LeBrons Versuche waren nun alle kurz. Schröder brachte dafür Schwung rein und ärgerte Curry erneut mit einem Backcourt-Steal. Der war aber ansonsten nicht zu stoppen, auch wenn der Dreier nicht fiel. Dass die Warriors aber mit 84:77 vor dem Schlussviertel führten, lag vor allem an ihm.

LeBron sammelte sich aber noch einmal und orchestrierte einen 9:0-Lauf. Er attackierte Curry aus Mismatches und räumte den Warriors-Star auf dem Gegenseite ab, dieser antwortete aber mit einem Vierpunktspiel gegen Schröder. L.A. bekam dazu noch einen Push von Lonnie Walker, der als einziger Laker noch konstant scoren konnte. Folgerichtig war es auch er, der per Jumper L.A. zwei Minuten vor Schluss wieder in Front brachte. Curry hielt die Partie offen, doch in den letzten 30 Sekunden verpasste es der Guard gleich zweimal, die Warriors wieder in Führung zu bringen. Stattdessen war der Rebound bei Walker, der 15 Sekunden vor Schluss auf 104:101 erhöhte.

Und die Warriors bekamen nicht einmal mehr einen Wurf los, da Schröder einen Turnover von Green forcierte. Es gab noch einmal einen Jump Ball, doch irgendwie rollte der Ball ins Aus und die Lakers spielten in der Folge die Uhr herunter.

Die wichtigsten Statistiken

Los Angeles Lakers (W7) - Golden State Warriors (W6) 104:101 (BOXSCORE), Serie: 3-1

Die Warriors gewannen tatsächlich mal das Duell in der Zone (52:46), doch ausgerechnet in diesem Spiel ging von der Dreierlinie nichts. Vor allem Curry (3/14) war kalt wie lange nicht, als Team trafen die Dubs gerade einmal 29 Prozent. Aber: Die Lakers waren sogar noch schlechter (6/25, 24 Prozent), hatten aber erneut den Vorteil der Freiwürfe (20:12) auf ihrer Seite.

Trotz der schwachen Quote war das wieder ein richtig gutes Curry-Spiel. Vor allem in den ersten drei Vierteln sezierte der Guard die Defense der Lakers und verbuchte den zweitbesten Assist-Wert seiner Playoff-Karriere. Nur vor neun Jahren hatte der 35-Jährige in der Erstrundenserie gegen die Clippers mal mehr (15).

Die Bank rettete letztlich die Lakers. Neben den 15 Punkten von Walker war auch Schröder mit seinen 10 Zählern ein wichtiger Faktor für die Gastgeber. Das Bank-Duell ging mit 27:21 an die Lakers, während sich die Warriors eigentlich nur auf Moses Moody (7) verlassen konnten.

Die Warriors ließen im vierten Viertel vier Starter durchspielen und womöglich war auch das ein Grund, warum die Würfe nicht mehr fallen wollten. Mit 27:17 ging der Abschnitt an L.A., Walker outscorte die Gäste fast im Alleingang. Curry und Thompson spielten über 40 Minuten, bei den Lakers spulten sowohl Davis als auch LeBron 43 Minuten ab.

Der Top des Spiels: Lonnie Walker IV

Unfassbar. Walker war in diesen Playoffs überhaupt nicht mehr in der Rotation der Lakers, nun hat er sich wieder festgebissen. Als Coach Ham dringend Offense brauchte, war es Walker, der im vierten Viertel für die müden Stars in die Bresche sprang. Alle seine 15 Punkte kamen im vierten Viertel, dazu holte er sich den wichtigsten Rebound der Partie und blieb auch an der Freiwurflinie eiskalt.

Der Flop des Spiels: Jordan Poole

Ein bisschen mehr Offense hätte den Warriors schon gereicht, doch Poole ist mit Ausnahme seiner sechs Dreier in Spiel 1 eine absolute No Show. Das hat inzwischen auch Steve Kerr eingesehen, der Poole in Halbzeit zwei schmoren ließ. Ebenfalls schwach: Klay Thompson, dem mit Ausnahme eines Dreiers in der Crunchtime nichts gelang und kurz darauf einen weiteren überhasteten Versuch nahm.

NBA Playoffs: Die Stats-Leader bei Lakers vs. Warriors