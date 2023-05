NBA Playoffs: Jimmy Butler mit erfolgreichem Comeback! Miami Heat entnerven ideenlose New York Knicks

Jimmy Butler ist zurück und führte die Miami Heat in Spiel 3 gegen die New York Knicks zu einem souveränen 105:86-Erfolg. Auf Seiten der Gäste will vor allem offensiv kaum etwas gelingen.

Miami Heat (E8) - New York Knicks (E5) 105:86 (BOXSCORE), Serie: 2-1

Die Knicks trafen gerade einmal 34 Prozent aus dem Feld, vor allem die beiden Stars - Jalen Brunson (20, 7/20 FG) und Julius Randle (10, 4/15, 14 Rebounds, 5 TO) - waren bei den giftigen Verteidigern der Heat bestens aufgehoben und kamen nie wirklich zur Entfaltung. Zu den Lichtblicken zählten noch Josh Hart (15, 11 Boards) und Immanuel Quickley (12), während Isaiah Hartenstein in 26 Minuten ohne Punkte blieb.

Spiel 4 findet in der Nacht auf Dienstag (1.30 Uhr) in Miami statt.

Nur acht verwandelte Dreier reichten hinten und vorne nicht, um Miami wirklich in die Bredouille zu bringen. Für diese war Jimmy Butler (28, 9/21) der Topscorer. Der Forward kehrte nach seiner Knöchelverletzung zurück und wirkte nach fast einer Woche Pause durchaus spritzig. Nach der Halbzeit knickte Butler zwar erneut um, blieb aber dennoch im Spiel. Unterstützung gab es von Max Strus (19), Bam Adebayo (17, 12 Rebounds) sowie Kyle Lowry (14), der als Anführer der Second Unit erneut seine Sache sehr gut machte.

Gut eine Stunde vor Spielbeginn gab es weißen Rauch in Miami: Butler war startklar - und scorte umgehend mit einem Floater die ersten Punkte. Von Problemen am Knöchel war nichts zu sehen, auch gegen Double Teams bekam der Heat-Star seine Würfe los. Auf der Gegenseite wurde Brunson hauteng von Gabe Vincent gecheckt (0/5-Start). Kevin Love machte das Spiel nach Rebounds immer schnell, Strus war häufig der Adressat. Zum Ende des Viertels fasste Brunson dank einiger Fouls etwas Fuß, Miami führte nach zwölf Minuten dennoch mit 29:21.

Randle enttäuscht - Miami Heat erspielen 2-1-Serienführung

Heat-Coach Spoelstra brachte in der Folge ein Lineup bestehend aus fünf Reservisten und das zahlte sich aus. Lowry, Martin, Robinson, Haysmith und Zeller legten einen 15:4-Lauf hin. Die Knicks agierten derweil zu statisch und trafen ihre Dreier nicht. Erst Quickley war Mitte des zweiten Viertels im neunten Versuch erfolgreich. Es war überhaupt der erste Sprungwurf der Knicks, welcher außerhalb der Zone erfolgreich war (zuvor 0/15). Ansonsten blieb die Wurfauswahl der Gäste ausbaufähig und New York durfte sich glücklich schätzen, dass auch Miami offene Würfe in Serie vergab (4/18 3P) und so zur Pause "nur" mit 58:45 in Front war.

Der erwartete Push der Knicks kam zunächst nicht. Strus traf einige Jumper, während Bam Adebayo sein Matchup mit Randle deutlich dominierte. Der Big der Knicks hatte Mitte des dritten Viertels mehr Fouls und Turnover denn Field Goals (4 bzw. 5 zu 3) auf dem Konto, blieb aber dennoch im Spiel. Sorgen aus Heat-Sicht gab es nur um Butler, der in Transition wieder mit dem rechten Fuß umknickte und ein wenig humpelte. Er blieb dennoch im Spiel und half mit, dass Miami auch nach dem dritten Viertel komfortabel mit 87:70 vorne war.

Ein bisschen Würze war dennoch drin. Cody Zeller und Randle hatten sich bereits über Minuten beharkt, zum Ende des dritten Viertels waren die beiden schließlich Ausgangspunkt einer kleinen Rangelei. Es gab Technicals für Zeller, Hartenstein und Caleb Martin, letztlich war da aber nicht viel. Gleiches galt auch für die Knicks-Offense, die einfach nicht ins Rollen kam. In gut vier Minuten gelang lediglich ein Field Goal, stattdessen erspielte sich Miami dank des umsichtigen Lowry die bis dahin höchste Führung des Abends (+22). Bitter aus Knicks-Sicht: Quickley kollidierte noch mit Adebayo und verletzte sich dabei am linken Knie. Der Guard konnte immerhin ohne Hilfe in die Kabine gehen.

Die Gäste legten in Abwesenheit von Butler noch einmal einen 8:0-Lauf hin, doch als der Star der Heat wieder zurückkehrte, übernahm Miami wieder die Kontrolle. Ein schwerer Jumper, ein Zuspiel zu Adebayo sowie zwei verwandelte Freiwürfe nach einem Drive in Transition beseitigten gut zwei Minuten vor Schluss die letzten Zweifel.

NBA Playoffs: Die Stats-Leader bei Knicks vs. Heat