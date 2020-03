MLB Playoffs 2020: Modus, Spielplan und wer sich für die Postseason qualifiziert

Am Ende der MLB-Saison 2020 stehen wie immer die Playoffs. Im Vorjahr setzten sich die Washington Nationals in der World Series gegen die Houston Astros durch und wollen nun ihren Titel verteidigen. SPOX erklärt den Modus der MLB Postseason und verrät, wo es die Spiele im Livestream zu sehen gibt.

Die MLB Postseason wird in dieser Saison bereits am 29. September starten, sodass das letzte Spiel der World Series spätestens am 28. Oktober steigen wird.

Wo kann ich die MLB Playoffs live sehen?

DAZN zeigt die MLB-Playoffs wie auch eine Auswahl an Regular-Season-Partien live und on demand. Ein Abonnement für den Online-Streamingdienst kostet 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro für das Jahresticket, die ersten 30 Tage sind sogar kostenlos. Alle Spiele der MLB Playoffs gibt es indes auf MLB.TV, dem hauseigenen kostenpflichtigen Stream der Liga, zu sehen.

MLB: Wer qualifiziert sich für die Playoffs?

Die beiden Ligen der MLB, die National League und die American League, spielen ähnlich wie in der NBA oder der NFL in zwei separaten Wettbewerben einen Sieger aus. Beide Ligen bestehen aus 15 Teams, die in je drei Divisions unterteilt sind.

Jene Teams, die in der Regular Season die beste Bilanz in ihrer Division aufweisen, sind fix für die Postseason qualifiziert. Hinzu kommen zwei Wildcard-Plätze, die an die zwei jeweils besten Nicht-Division-Sieger der jeweiligen League gehen. Somit sind zehn der 30 Franchises in den Playoffs mit dabei.

Wie funktioniert der Modus der MLB Postseason?

In der ersten Runde spielen die zwei Wild-Card-Teams in einem einzigen Match um den Einzug in die sogenannten Divisional Series. Das Team mit der besseren Bilanz aus der Regular Season hat dabei Heimrecht.

In Runde zwei tritt der Wild-Card-Gewinner gegen die beste Mannschaft der Regular Season, dem Topseed an. Die Serie wird im Modus Best-of-five ausgetragen, drei Erfolge reichen also zum Aufstieg in die nächste Runde, der Championship Series. Insgesamt gibt es also in der Division Series vier Paarungen, je zwei in der National League und der American League.

In der League Championship Series verbleiben somit vier Teams, die um den Einzug in die World Series kämpfen. Gespielt wird hier im Best-of-seven-Format. Die Mannschaft mit der besseren Bilanz in der Regular Season hat Heimrecht. Wer zuerst vier Spiele gewinnt, qualifiziert sich für die prestigeträchtige World Series.

Die Rekordchampions der MLB

Team Anzahl Titel Finals New York Yankees 27 40 St. Louis Cardinals 11 19 Oakland Athletics 9 14 Boston Red Sox 9 13 San Francisco Giants 8 20 Los Angeles Dodgers 6 20 Cincinnati Reds 5 9 Pittsburgh Pirates 5 7

World Series: Wann findet die Finalserie der MLB statt?

Nachdem die Liga am 26. März so früh wie noch nie den Spielbetrieb aufnimmt, gibt es am Sonntag, den 27. September den letzten Spieltag der Regular Season.

Das erste Spiel der World Series soll am 20. Oktober stattfinden, ein mögliches Game 7 steigt am 28. Oktober.

So liefen die MLB Playoffs 2019

Datum Uhrzeit Spiel Ergebnis Mittwoch, 2. Oktober 2.08 Uhr Washington Nationals - Milwaukee Brewers 4:3 Donnerstag, 3. Oktober 2.09 Uhr Oakland Athletics - Tampa Bay Rays 1:5

MLB Playoffs 2019: National League Division Series

Datum Uhrzeit Spiel Ergebnis Donnerstag, 3. Oktober 23.02 Uhr Atlanta Braves - St. Louis Cardinals, Spiel 1 6:7 Freitag, 4. Oktober 2.37 Uhr Los Angeles Dodgers - Washington Nationals, Spiel 1 6:0 Freitag, 4. Oktober 22.37 Uhr Atlanta Braves - St. Louis Cardinals, Spiel 2 3:0 Samstag, 5. Oktober 3.37 Uhr Los Angeles Dodgers - Washington Nationals, Spiel 2 2:4 Sonntag, 6. Oktober 22.10 Uhr St. Louis Cardinals - Atlanta Braves, Spiel 3 1:3 Montag, 7. Oktober 1.45 Uhr Washington Nationals - Los Angeles Dodgers, Spiel 3 4:10 Montag, 7. Oktober 21.07 Uhr St. Louis Cardinals - Atlanta Braves, Spiel 4 5:4 Dienstag, 8. Oktober 0.40 Uhr Washington Nationals - Los Angeles Dodgers, Spiel 4 6:1 Mittwoch, 9. Oktober 23.02 Uhr Atlanta Braves - St. Louis Cardinals, Spiel 5 1:13 Donnerstag, 10. Oktober 2.37 Uhr Los Angeles Dodgers - Washington Nationals, Spiel 5 3:7

American League Division Series 2019

Datum Uhrzeit Spiel Ergebnis Freitag, 4. Oktober 20.05 Uhr Houston Astros - Tampa Bay Rays, Spiel 1 6:2 Samstag, 5. Oktober 1.07 Uhr New York Yankees - Minnesota Twins, Spiel 1 10:4 Samstag, 5. Oktober 23.07 Uhr New York Yankees - Minnesota Twins, Spiel 2 8:2 Sonntag, 6. Oktober 3.07 Uhr Houston Astros - Tampa Bay Rays, Spiel 2 3:1 Dienstag, 8. Oktober 2.40 Uhr Minnesota Twins - New York Yankees, Spiel 3 1:5 Montag, 7. Oktober 19.05 Uhr Tampa Bay Rays - Houston Astros, Spiel 3 10:3 Mittwoch, 9. Oktober 1.07 Uhr Tampa Bay Rays - Houston Astros, Spiel 4 4:1 Freitag, 11. Oktober 2.37 Uhr Houston Astros - Tampa Bay Rays, Spiel 5 6:1

MLB Playoffs 2019: National League Championship Series

Datum Uhrzeit Spiel Ergebnis Samstag, 12. Oktober 2.08 Uhr St. Louis Cardinals - Washington Nationals, Spiel 1 0:2 Samstag, 12. Oktober 22.08 Uhr St. Louis Cardinals - Washington Nationals, Spiel 2 1:3 Dienstag, 15. Oktober 1.38 Uhr Washington Nationals - St. Louis Cardinals, Spiel 3 8:1 Mittwoch, 16. Oktober 2.05 Uhr Washington Nationals - St. Louis Cardinals, Spiel 4 7:4

American League Championship Series 2019

Datum Uhrzeit Spiel Ergebnis Sonntag, 13. Oktober 2.08 Uhr Houston Astros - New York Yankees, Spiel 1 0:7 Montag, 14. Oktober 2.08 Uhr Houston Astros - New York Yankees, Spiel 2 3:2 (11 Inn.) Dienstag, 15. Oktober 22.08 Uhr New York Yankees - Houston Astros, Spiel 3 1:4 Freitag, 17. Oktober 2.08 Uhr New York Yankees - Houston Astros, Spiel 4 3:8 Samstag, 18. Oktober 1.08 Uhr New York Yankees - Houston Astros, Spiel 5 4:1 Sonntag, 19. Oktober 2.08 Uhr Houston Astros - New York Yankees, Spiel 6 6:4

World Series 2019