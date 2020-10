MLB - League Championship Series: Astros erzwingen Spiel 5 gegen Rays, Dodgers feiern Rekordsieg über Braves

Die Houston Astros haben einen Sweep der Tampa Bay Rays mit einem knappen Erfolg in Spiel 4 der ALCS abgewendet und dürfen weiter von der Rückkehr in die World Series träumen. Die Los Angeles Dodgers wiederum sind nach einem Rekordsieg über die Atlanta Braves in der NLCS angekommen.

National League Championship Series

Los Angeles Dodgers - Atlanta Braves, Spiel 3

Die Los Angeles Dodgers haben sich eindrucksvoll zurückgemeldet und schon im ersten Inning an den sehenswerten Schlussspurt aus Spiel 2 angeknüpft.

Die Dodgers erzielten 11 Runs im ersten Inning und stellten damit einen neuen Postseason-Rekord für die meisten Runs in einem Inning überhaupt auf. Corey Seager eröffnete das Scoring mit einem RBI-Single und sorgte mit einem weiteren RBI-Single auch für den siebten Run im Inning. Dazwischen lagen unter anderem ein 3-Run-Homerun von Joc Pederson sowie ein Solo-Shot von Edwin Rios. Den Schlusspunkt im Inning setzte derweil Max Muncy mit einem Grand Slam.

Leidtragender dieser Offensivexplosion war Starting Pitcher Kyle Wright, der ganze zwei Outs zustande brachte - mit zwei Outs erzielten die Dodgers im Übrigen 10 der 11 Runs. Wright ließ ultimativ 5 Hits und 7 Runs zu. Anschließend übernahm Grant Dayton und sah nicht viel besser aus (2 IP, 8 H, 8 ER).

Damit schrieben die Braves Geschichte als erstes Team überhaupt in der Postseason, das in einem Spiel zwei Pitcher hatte, die jeweils mindesten 7 Runs und mindestens 2 Homeruns zugelassen haben.

Den ersten Run der Braves besorgte Rookie Cristian Pache, der erst der dritte Nicht-Pitcher ist, der seinen ersten Major-League-Homerun in den Playoffs geschlagen hat.

Die Dodgers stellten mit ihrer Offensivleistung drei Franchise-Bestmarken in einem Postseason-Spiel: Die meisten Runs (15), der höchste Sieg (12 Runs Unterschied) und die meisten Homeruns (5).

American League Championship Series

Houston Astros - Tampa Bay Rays, Spiel 3

Ergebnis: 4:3 BOXSCORE - Serie 1-3