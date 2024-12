Di 26 Nov Mi 27 Nov Do 28 Nov Fr 29 Nov Sa 30 Nov So 01 Dez Mo 02 Dez Di 03 Dez Mi 04 Dez Do 05 Dez Fr 06 Dez Sa 07 Dez So 08 Dez Mo 09 Dez Gestern Heute Morgen Fr 13 Dez Sa 14 Dez So 15 Dez Mo 16 Dez Di 17 Dez Mi 18 Dez Do 19 Dez Fr 20 Dez Sa 21 Dez So 22 Dez Mo 23 Dez Di 24 Dez Mi 25 Dez Do 26 Dez