Er sagte Real Madrid wegen Sergio Ramos ab und ist der große Verlierer des Wechsels von Florian Wirtz zum FC Liverpool: Wie geht es mit Englands einstigem Wunderkind weiter?

Harvey Elliott steht beim LFC noch bis 2027 unter Vertrag und ist ein echter Reds-Fan. Trotzdem riecht es nach vorzeitigem Abschied.

Sonderlich viele Dinge, die er bereut hat, gab es nicht, als Jürgen Klopp im Sommer 2024 den FC Liverpool verließ. Eine Sache war da aber doch, die den Erfolgstrainer in den letzten Wochen seiner Ägide beschäftigte.

Er bekannte: "Es ist jetzt nicht so, dass ich zurückschaue und denke: 'Okay, was haben wir alles falsch gemacht?' Aber wenn es eine Sache gibt, die ich ein wenig bedauere, dann ist es, dass ich Harvey wahrscheinlich nicht oft genug eingesetzt habe."