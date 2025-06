Vor zwei Jahren sorgte sein Wechsel für Entsetzen in Europa, nun kehrt er zurück. Kann Gabri Veiga doch noch Nationalspieler werden?

Als "peinlich" bezeichnete Toni Kroos 2023 den Wechsel eines 21-jährigen Top-Talents aus Spanien. Damals kommentierte der Deutsche einen entsprechenden Post von Fabrizio Romano, löschte seine Replik aber, als sie Wellen schlug. Aber das Internet vergisst nicht.

Ebenso wenig seine Aussagen in seinem Podcast "Einfach mal Luppen": Er sei kein Fan von den "26-, 27-, 28-Jährigen, die absolute Top-Qualität haben" und ihren Anspruch dann wegen des Geldes zurückschrauben würden. Das angesprochene spanische Talent ist Gabri Veiga, der damals nach Al Ahli in Saudi-Arabien wechselte – und der kehrt nun nach Europa zurück. Aber wie viel hat ihn die Zeit in der Wüste gekostet?