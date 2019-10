MLB Playoffs: Brillanter Max Scherzer führt Washington Nationals zu zweitem Sieg über St. Louis Cardinals

Die Washington Nationals haben auch Spiel 2 der National League Championship Series gegen die St. Louis Cardinals gewonnen. Dieses Mal war an Starting Pitcher Max Scherzer kein Vorbeikommen. Im Anschluss empfangen die Houston Astros die New York Yankees in Spiel 1 der ALCS.

National League Championship Series 2019

St. Louis Cardinals - Washington Nationals, Spiel 2

Ergebnis: 1:3 - Serie: 0-2

In Spiel 1 hielt Nationals-Starter Anibal Sanchez die Cardinals ohne Hit bis zum finalen Out des achten Innings. In Spiel 2 nun war Max Scherzer (7 IP, H, 2 BB, 11 SO) an der Reihe. Und auch er war schwer zu schlagen und gab erst zum Start des siebten Innings seinen ersten Hit ab - ein Single von Paul Goldschmidt.

Zuvor brachte Outfielder Michael A. Taylor Washington mit einem Homerun im dritten Inning in Führung. Das war einer der wenigen Fehler für Adam Wainwright, der sich ebenfalls in herausragender Verfassung präsentierte und eine neue persönliche Bestleistung in der Postseason mit 11 Strikeouts hinlegte. Er pitchte bis ins achte Inning, blieb aber wohl etwas zu lange im Spiel. In achten nämlich ging ihm die Puste aus.

Pinch-Hitter Matt Adams schlug ein langes Single, anschließend kam auch Trea Turner per Bloop-Single auf Base. Danach wäre wohl spätestens Zeit gewesen, Wainwright rauszunehmen. Doch Manager Mike Shildt ließ den Rechtshänder gegen Linkshänder Adam Eaton auf dem Mound - Lefty-Reliever Andrew Miller war bereits aufgewärmt im Bullpen. Und jener Eaton erhöhte die Führung der Gäste auf 3:0 mit einem 2-Run-Double.

Erst danach wurde Wainwright (7 1/3 IP, 7 H, 3 ER, BB, 11 SO) erlöst. Miller brachte das Inning letztlich souverän zu Ende,

Für die Nationals übernahm Sean Doolittle im achten Inning. Nach zwei Outs geriet dieser in Schwierigkeiten und gab ein Single an Paul DeJong ab. Anschließend schlug Jose Martinez einen Flyball Richtung Center Field, Center Fielder Taylor verschätzte sich und ließ den Ball über seinen ausgestreckten Handschuh segeln. DeJong erzielte dadurch einen Run. Mehr allerdings war den Cardinals im Inning nicht vergönnt.

Im neunten Inning besorgte dann Linkshänder Patrick Corbin das erste Out, anschließend übernahm Closer Daniel Hudson den Rest.

Die Serie macht nun einen Tag Pause und geht am Montag mit Spiel 3 in Washington/D.C. weiter. Die Nationals werden Stephen Strasburg auf den Mound schicken, für die Cardinals pitcht Jack Flaherty.

American League Championship Series 2019

Houston Astros - New York Yankees, Spiel 1 (So., 2.08 Uhr live auf DAZN)