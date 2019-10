MLB Playoffs: Klatsche für Houston Astros - Tampa Bay Rays erzwingen Spiel 4

Durch einen klaren Heimsieg haben die Tampa Bay Rays ein viertes Spiel gegen die Houston Astros erzwungen. Drei weitere Serien könnten am Abend noch zu Ende gehen.

American League Division Serie 2019

Tampa Bay Rays - Houston Astros, Spiel 3

Ergebnis: 10:3 - Serie: 1-2

Mit der Chance, die Serie frühzeitig mit einem Sweep zu beenden, erwischten die Astros einen Traumstart und gingen schon im ersten Inning durch einen Solo Homerun von Jose Altuve in Führung. Ex-Astros-Pitcher Charlie Morton fing sich jedoch umgehend und ließ keine weiteren Runs zu.

Es dauerte dann auch nur bis zum zweiten Inning, bis Kevin Kiermaier den Spieß umdrehte. Dem Outfielder gelang ein 3-Run-Homerun gegen Zack Greinke zum 3:1 für Tampa Bay. Die Rays legten dann im dritten Inning einen Homerun durch Ji-Man Choi nach und erhöhten die Führung mit 4 Runs im vierten Inning abermals.

Morton pitchte insgesamt fünf Innings (3 H, ER, 2 BB, 9 SO) und übergab dann zu Beginn des sechsten Frames an den Bullpen. Ein Schritt, der die Rays nochmal kurz wackeln ließ. Chaz Roe übernahm und gab zwei Runs durch ein 2-Run-Single an Yuli Gurriel ab, anschließend stoppte Linkshänder Brendan McKay die Bedrohung beim Stand von 8:3.

Ein Homerun von Willy Adames erhöhte die Führung der Gastgeber noch im selben Inning auf 9:3 (Homerun) und Travis d'Arnaud stellte mit einem Sacrifice Fly im siebten Inning den Endstand her.

Die Astros nahmen Greinke im vierten Inning (3 2/3 IP, 5 H, 6 ER) raus und gaben dann essenziell auf. Hector Rondon scheiterte am Versuch, besagtes Inning zu beenden, sodass bereits dann der potenzielle Spiel-4-Starter Wade Miley ins Spiel kam. Jener pitchte schließlich bis ins siebte Inning, wo er jedoch nur noch ein Out schaffte (2 2/3 IP, 4 H, 3 R, 2 ER).

Wer nun in Spiel 4 (Dienstag, 22.15 Uhr live auf DAZN) für die Astros starten wird, ist offen. Entweder Justin Verlander pitcht nach nur drei Tagen Pause oder Houston setzt auf einen Opener und nutzt diverse Reliever, um durchs Spiel zu kommen. Bei den Rays ist ebenfalls nicht absehbar, wer den Start bekommen wird.

Minnesota Twins - New York Yankees, Spiel 3 (Dienstag, 2.40 Uhr live auf DAZN)

National League Division Series 2019

St. Louis Cardinals - Atlanta Braves, Spiel 4 (JETZT live auf DAZN)

Washington Nationals - Los Angeles Dodgers (Dienstag, 0.40 Uhr live auf DAZN)