MLB Playoffs: Überragender Justin Verlander führt Houston Astros zu Sieg in Spiel 1

Die Houston Astros haben ihre Postseason mit einem souveränen Heimsieg über die Tampa Bay Rays eröffnet. Justin Verlander überragte und Jose Altuve schlug einen Homerun. Im weiteren Verlauf des Abends finden noch drei weitere Playoff-Partien statt, unter anderem trifft Max Kepler mit den Minnesota Twins auf die New York Yankees.

American League Division Series 2019

Houston Astros - Tampa Bay Rays, Spiel 1

Ergebnis: 6:2 - Serie: 1-0

Justin Verlander (7 IP, H, 3 BB, 8 SO) dominierte wie eh und je und ließ den Rays keine Luft zum Atmen. Erst im fünften Inning gab Verlander einen Hit ab - den einzigen gegen ihn im Spiel - und hatte ansonsten keinerlei Probleme.

Verlander gab allerdings direkt gegen Lead-Off-Hitter Austin Meadows einen Walk ab. Die Bedrohung beendete Verlander jedoch umgehend mit einem Double Play gegen Tommy Pham.

Offensiv hielt Tyler Glasnow auf der Gegenseite den großen Favoriten so lange er konnte in Schach. Erst im fünften Inning gelang den Hausherren der Durchbruch: Nach einem Walk von Josh Reddick war es Jose Altuve, der mit einem 2-Run-Homerun Houston in Führung brachte. Anschließend nahm Astros-Manager Kevin Cash Glasnow (4 1/3 IP, 4 H, 2 ER, 3 BB, 5 SO) aus dem Spiel und brachte Linkshänder Brendan McKay.

McKay jedoch fand überhaupt nichts ins Spiel und gab direkt zwei Hits ab - ein Single und ein Double. Ihm gelang jedoch ein Strikeout gegen Yordan Alvarez, ehe auch er raus musste. Es kam Chaz Roe, der einen Popup gegen Yuli Gurriel erzwang. Doch Second Baseman Brandon Lowe kam nicht richtig an den Ball und ließ ihn fallen, sodass zwei weitere Runs nach Hause kamen. 4:0 Houston nach fünf Innings.

In der Folge legten die Astros im siebten Inning noch zwei weitere Runs nach, ehe Verlander ging und Ryan Pressly übernahm. Der Rechtshänder erwischte untypisch für ihn keinen guten Tag und gab insgesamt 4 Hits ab. Zwei davon führten zu Runs von Joey Wendle und Eric Sogard. Mit Läufern auf den Ecken - und zwei Outs - zog Astros-Skipper A.J. Hinch die Reißleine und wechselte erneut. Will Harris übernahm wendete weiteren Schaden ab.

Weiter geht die Serie in der Nacht zum Sonntag (2.37 Uhr live auf DAZN) mit Starting Pitcher Gerrit Cole für die Astros. Die Rays schicken Blake Snell auf den Mound.

New York Yankees - Minnesota Twins, Spiel 1 (Sa., 1.07 Uhr live auf DAZN)

National League Division Series 2019

Atlanta Braves - St. Louis Cardinals, Spiel 2 (Serie: 0-1) (Fr., 22.37 Uhr live auf DAZN)

Los Angeles Dodgers - Washington Nationals, Spiel 2 (Serie: 1-0) (Sa., 3.37 Uhr live auf DAZN)