Die Blessur, die sich der Abwehrspieler gegen den FC Barcelona zugezogen hat, ist nicht so schlimm wie befürchtet.

ManCity kommt sportlich nicht in die Gänge. Spurs-Stürmer Richarlison freut das offensichtlich.

Emre Can hat mit seiner Aussage über Nico Schlotterbecks Verletzung beim 2:3 des BVB gegen den FC Barcelona für Verwunderung gesorgt.

"Nasenklatscher": Can reagiert auf Schlotterbecks Verletzung

Pep Guardiola steckt bei Manchester City tief in der Krise. Mittlerweile hagelt es von allen Seiten Kritik.

In der vergangenen Saison wurde Sandro Tonali wegen der Verstrickung in einen Wettskandal lange gesperrt. Nun sollen die Bayern Interesse zeigen.

"Schamlosigkeit", "korrumpierter Entscheidungsprozess", "hässlicher Tag": Die Pressestimmen zur Vergabe der WM an Saudi-Arabien fallen derbe aus.

Kylian Mbappe kann aufatmen. In Schweden wird nicht weiter gegen den Angreifer von Real Madrid ermittelt.

Borussia Dortmunds Trainer Nuri Sahin hat sich nach der Niederlage beim FC Barcelona in der Champions League zu Nico Schlotterbecks geäußert.

LASK, Conference League in Österreich heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt AC Florenz vs. Linzer ASK im TV und Livestream?